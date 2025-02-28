Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Динамика отгрузки на экспорт по жд
28.02.2025

Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 февраля 2025

    • Мировой контейнерный рынок

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 8 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 10%.

    Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE

    В настоящее время провозные мощности MSC превысили отметку в 2 млн TEU, что соответствует 32% действующего флота перевозчика.

    Все порты Финляндии, 2024

    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам всего 2024 года составил 1,3 млн TEU.

    Львиная часть контейнеровозов американских линий построены в Китае

    Тайваньские и корейские контейнерные линии меньше всего пострадают от введения повышенных сборов, которые Торговое представительство США предложило применять к судам китайского производства и оперируемым китайскими компаниями.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 9 неделя 2025

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 9 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 6%.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях

    В январе 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 1,3% относительно показателя 2024 года.

    Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 90% всех грузов, снизился на 1,4%. 

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях

    В январе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 11,6%.

    Погрузка на жд металлургических грузов, январь 2025

    За первый месяц 2025 года было погружено 8,8 млн тонн железной руды.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе вырос на 11,6%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 13,6%.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях

    В январе 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,6%.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025: выросла перевалка тарно-штучных грузов

    Импорт увеличился на 8,5%.

    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 в деталях

    В январе 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,5%.

     

    Товарооборот

    Товарооборот Россия – Казахстан в 2024 году

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2024 году составил 27,8 млрд долларов.

    Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2024

    По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2024 года составил 4,4 тыс. тонн.

    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, итоги 2024

    По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом по итогам 2024 года составил 37,4 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Германия в 2024 году

    По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 2,3 млн тонн.

    Товарооборот Россия – Киргизия в 2024 году

    По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, товарооборот между Россией и Киргизией в 2024 году составил 3,6 млрд долларов.

    Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, итоги 2024

    По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, по итогам 2024 года в денежном выражении составил 59,8 млн евро.

    Товарооборот Россия – Азербайджан в январе 2025 года

    По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 55,5%/

    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, итоги 2024 года

    В денежном выражении экспорт товарной группы 27 из РФ в ЕС в 2024 году составил 5.2 млрд евро.

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2025

    На 8 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9, 2025

    На 9 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта начали расти.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2025

    На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2025

    На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели не изменились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 9, 2025

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются седьмую неделю подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2025

    На 8 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

     

    Фото: РЖД

     


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.02.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 6, 2025
    Ставки продолжили снижение
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    10.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 2 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок увеличился
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    13.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0
    21.01.2025
    Продлен упрощенный порядок ввоза электроники в Россию
    До конца 2025 года
    2025ввозРоссияТаможня
    0
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 9, 2025
    Ставки не меняются седьмую неделю подряд
    Только для подписчиков
    2025ahf[njdsqДальний ВостокЗерновые грузы
    0
    20.02.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8, 2025
    Ставки в Каспийском регионе понизились
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыКаспийское море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 9 неделя 2025
    28.02.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 в деталях
    27.02.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе вырос на 11,6%
    26.02.2025 Львиная часть контейнеровозов американских линий построены в Китае
    26.02.2025 Все порты Финляндии, 2024
    26.02.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    20.02.2025 Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    18.02.2025 Назначение в ФТС
    06.02.2025 Назначение в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •