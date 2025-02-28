Аналитический дайджест SeaNews, 24-28 февраля 2025

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 8 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 8 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 10%.

Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE

В настоящее время провозные мощности MSC превысили отметку в 2 млн TEU, что соответствует 32% действующего флота перевозчика.

Все порты Финляндии, 2024

Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам всего 2024 года составил 1,3 млн TEU.

Львиная часть контейнеровозов американских линий построены в Китае

Тайваньские и корейские контейнерные линии меньше всего пострадают от введения повышенных сборов, которые Торговое представительство США предложило применять к судам китайского производства и оперируемым китайскими компаниями.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 9 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 9 неделе 2025 года снизился относительно прошлой недели на 6%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 1,3% относительно показателя 2024 года.

Грузооборот Балтийского бассейна в январе 2025: снизилась перевалка тарно-штучных грузов

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 90% всех грузов, снизился на 1,4%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 11,6%.

Погрузка на жд металлургических грузов, январь 2025

За первый месяц 2025 года было погружено 8,8 млн тонн железной руды.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе вырос на 11,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 13,6%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 9,6%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025: выросла перевалка тарно-штучных грузов

Импорт увеличился на 8,5%.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 в деталях

В январе 2025 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,5%.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Казахстан в 2024 году

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, товарооборот между Россией и Казахстаном в 2024 году составил 27,8 млрд долларов.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, итоги 2024

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом по итогам 2024 года составил 4,4 тыс. тонн.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом по итогам 2024 года составил 37,4 млн тонн.

Товарооборот Россия – Германия в 2024 году

По итогам 2024 года товарооборот между Россией и Германией составил 2,3 млн тонн.

Товарооборот Россия – Киргизия в 2024 году

По данным Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, товарооборот между Россией и Киргизией в 2024 году составил 3,6 млрд долларов.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, итоги 2024

По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, по итогам 2024 года в денежном выражении составил 59,8 млн евро.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе 2025 года

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 55,5%/

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, итоги 2024 года

В денежном выражении экспорт товарной группы 27 из РФ в ЕС в 2024 году составил 5.2 млрд евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2025

На 8 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9, 2025

На 9 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта начали расти.

Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2025

На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2025

На 9 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 9, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов и южных портов Китая не меняются седьмую неделю подряд.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 9 неделя 2025

На 8 неделе 2025 года цены на бункерное топливо в исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику.

Фото: РЖД