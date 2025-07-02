Переход к альтернативному топливу формирует вторая волна судовладельцев

Заказы на суда, работающих на альтернативном топливе, в 2025 году продолжают расти, несмотря на общее замедление рынка новостроев. По данным платформы Alternative Fuels Insight (AFI) DNV, за первые 6 месяцев этого года совокупный компенсированный валовый тоннаж (cgt) заказанных судов на альтернативном топливе составил 19,8 млн cgt, превысив показатель 2024 года на 78%.

В первой половине этого года в общей сложности было заказано 151 судно на альтернативном топливе, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было заказано 179 таких судов. Тем не менее совокупный компенсированный валовый тоннаж заказанных судов заметно увеличился, продемонстрировав рост на 78%.

«Этот рост обусловлен, в основном, активностью в сегменте контейнеровозов, а также балкеров, танкеров и грузопассажирских паромов. Такое распределение свидетельствует о том, что некоторые из наиболее коммерчески уязвимых и операционно сложных сегментов отрасли теперь лидируют. Укрепляется мнение о том, что альтернативные виды топлива больше не являются второстепенной стратегией, а основным инвестиционным решением», — комментируют в DNV.

В компании отмечают, что наблюдается масштабный сдвиг, охватывающий всю судоходную отрасль. «Энергетический переход больше не осуществляется исключительно первопроходцами, теперь его формирует вторая волна судовладельцев, которые интегрируют альтернативные виды топлива и технологии в свои основные стратегии. Даже на более медленном рынке новостроек выбор топлива становится более разнообразным, а декарбонизация становится неотъемлемой частью повседневного принятия решений. Мы ожидаем, что выбор топлива и инвестиции в энергоэффективность ускорятся, поскольку нормативная база станет более четкой в ​​течение следующих 4–10 месяцев», — добавляют в DNV.

В отчетном периоде в общей сложности было заказано 87 судов, работающих на СПГ (или 14,4 млн cgt). СПГ остается доминирующим топливом в сегменте контейнеровозов — было заказано 81 судно (или 13,6 млн cgt). На метаноле заказано 40 судов (4,6 млн cgt). Это контейнеровозы, а также танкеры, автомобилевозы и грузопассажирские паромы.

Заказано три судна (в сегменте танкеров и сухогрузов) на аммиаке (совокупным компенсированным валовым тоннажем всего 37 тыс. cgt), на водороде — 4 судна (114 тыс. cgt).

«Вспомогательная инфраструктура также развивается параллельно с инвестициями в строительство судов. В первой половине 2025 года было заказано 13 судов-бункеровщиков СПГ, для сравнения – всего в мире работают 62 таких судна. Этот рост отражает устойчивое соответствие между заказами на суда на альтернативном топливе и вспомогательной логистикой, необходимой для масштабирования их использования, особенно для СПГ, где бункеровочные мощности становятся критически важным фактором дальнейшего внедрения», — резюмируют в DNV.

Фото: DNV