Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Переход к альтернативному топливу формирует вторая волна судовладельцев
02.07.2025

Переход к альтернативному топливу формирует вторая волна судовладельцев

    • Заказы на суда, работающих на альтернативном топливе, в 2025 году продолжают расти, несмотря на общее замедление рынка новостроев. По данным платформы Alternative Fuels Insight (AFI) DNV, за первые 6 месяцев этого года совокупный компенсированный валовый тоннаж (cgt) заказанных судов на альтернативном топливе составил 19,8 млн cgt, превысив показатель 2024 года на 78%.

    В первой половине этого года в общей сложности было заказано 151 судно на альтернативном топливе, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было заказано 179 таких судов. Тем не менее совокупный компенсированный валовый тоннаж заказанных судов заметно увеличился, продемонстрировав рост на 78%.

    «Этот рост обусловлен, в основном, активностью в сегменте контейнеровозов, а также балкеров, танкеров и грузопассажирских паромов. Такое распределение свидетельствует о том, что некоторые из наиболее коммерчески уязвимых и операционно сложных сегментов отрасли теперь лидируют. Укрепляется мнение о том, что альтернативные виды топлива больше не являются второстепенной стратегией, а основным инвестиционным решением», — комментируют в DNV.

    В компании отмечают, что наблюдается масштабный сдвиг, охватывающий всю судоходную отрасль. «Энергетический переход больше не осуществляется исключительно первопроходцами, теперь его формирует вторая волна судовладельцев, которые интегрируют альтернативные виды топлива и технологии в свои основные стратегии. Даже на более медленном рынке новостроек выбор топлива становится более разнообразным, а декарбонизация становится неотъемлемой частью повседневного принятия решений. Мы ожидаем, что выбор топлива и инвестиции в энергоэффективность ускорятся, поскольку нормативная база станет более четкой в ​​течение следующих 4–10 месяцев», — добавляют в DNV.

    В отчетном периоде в общей сложности было заказано 87 судов, работающих на СПГ (или 14,4 млн cgt). СПГ остается доминирующим топливом в сегменте контейнеровозов — было заказано 81 судно (или 13,6 млн cgt). На метаноле заказано 40 судов (4,6 млн cgt). Это контейнеровозы, а также танкеры, автомобилевозы и грузопассажирские паромы.

    Заказано три судна (в сегменте танкеров и сухогрузов) на аммиаке (совокупным компенсированным валовым тоннажем всего 37 тыс. cgt), на водороде — 4 судна (114 тыс. cgt).

    «Вспомогательная инфраструктура также развивается параллельно с инвестициями в строительство судов. В первой половине 2025 года было заказано 13 судов-бункеровщиков СПГ, для сравнения – всего в мире работают 62 таких судна. Этот рост отражает устойчивое соответствие между заказами на суда на альтернативном топливе и вспомогательной логистикой, необходимой для масштабирования их использования, особенно для СПГ, где бункеровочные мощности становятся критически важным фактором дальнейшего внедрения», — резюмируют в DNV.

    Фото: DNV


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.06.2025
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по грузообороту всех портов и стивидоров России с января 2015 по апрель 2025 года в различных аналитических разрезах.
    2025ПОРТСТАТ
    0
    15.05.2025
    Товарооборот Россия – Турция в первом квартале 2025 года
    Снизился на 5,5%
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотТурция
    0
    27.02.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Снизился на 9,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    20.01.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2025
    Ставки на американские трейды увеличились
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    02.07.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2025
    Цены снижаются
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    04.04.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2025 в деталях
    Контейнерооборот снизился на 4,8%
    Только для подписчиков
    2025Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2025 По запросу C-Shipping разработан концепт-проект контейнеровоза
    02.07.2025 Про потерянные в море контейнеры
    02.07.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2025 в деталях
    02.07.2025 Новое причальное оборудование на дальневосточном терминале Глобал Портс
    02.07.2025 MSC заказывает 22-тысячники в Китае
    01.07.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2025 снизился на 5%
    Госрегулирование Показать всё
    02.07.2025 Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    01.07.2025 Понижающий коэффициент к ставкам лоцманского сбора в Петербурге
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •