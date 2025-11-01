Грузы РЖД, 10 месяцев 2025: снижение сокращается

По итогам 10 месяцев 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года и составила 927,1 млн тонн.

Несмотря на сокращение разрыва, по большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 268,8 млн тонн – на 1,7% меньше, чем за январь-октябрь 2024 года.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5,3% до 163,4 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 1,1% до 89,7 млн тонн, строительных грузов – на 11,9% до 84,9 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 17,1% до 42,3 млн тонн, химикатов и соды – на 4,9% до 16,7 млн тонн, цемента – на 13,2% до 17,8 млн тонн, лома черных металлов – на 33,6% до 6,3 млн тонн, зерна – на 21,1% до 20,4 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18,6% до 22,6 млн тонн, кокса – на 16,9% до 8,2 млн тонн, лесных грузов – на 5,4% до 21 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 7,78% до 92 млн тонн.

Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 4,7% до 52,5 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 5.3% до 144,5 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в октябре 2025 года составила 96,9 млн тонн, на 0,1% больше, чем в октябре прошлого года и на 6% больше, чем в сентябре этого года.

«Динамика погрузки по-прежнему определяется рядом внешних факторов и отражает временные структурные изменения, происходящие в экономике страны и на мировых рынках – отметили в компании. – В сентябре отмечается ряд положительных трендов, способствующих поступательному восстановлению объемов погрузки. Второй месяц подряд увеличивается погрузка зерна благодаря новому урожаю, продолжает расти вывоз удобрений. В условиях уменьшения спроса на металлургическую продукцию на внутреннем рынке наращивается экспорт как черных металлов, так и железной руды».

Грузооборот за 10 месяцев 2025 года составил 2063,6 млрд тарифных т/км, что на 1,1% ниже показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 0,7% до 2560 млрд т/км.

В октябре грузооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% до 212,8 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 4,9% и составил 263,9 млрд т/км.

Наибольший рост погрузки в октябре обеспечили Западно-Сибирская (+10,2%), Северная (+4,3%), Восточно-Сибирская (+4%) и Юго-Восточная (+3,9%) железные дороги, отметили в РЖД.

По информации компании, благодаря новому урожаю третий месяц подряд увеличивается погрузка зерна (+8% в августе, +4,6% в сентябре, +22,6% в октябре), продолжает расти вывоз удобрений (+9,1% в сентябре, +6,6% в октябре). На фоне замедления потребления на внутреннем рынке растет экспорт железной руды (+14,5%).

Снижение с начала года погрузки строительных грузов, угля и черных металлов в РЖД объясняют влиянием негативных внешних факторов, сокращение объемов перевозок нефтяных грузов – ремонтами на НПЗ. При этом погрузка каменного угля в октябре увеличилась как внутри страны (+2,8%) в связи с началом отопительного сезона, так и на экспорт (+14,8%).

В январе-октябре фиксируется рост погрузки экспорта по наиболее востребованному восточному направлению – на 6% до 135,7 млн тонн. Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,7% до 37,3 млн тонн), в том числе удобрений (рост почти в 2 раза), нефти и нефтепродуктов (+2,4%), железной руды (+12,3%), а также грузов, перевозимых в контейнерах (+11,5%). Кроме того, увеличен экспорт в восточном направлении каменного угля (+5,4%).

Фото: РЖД