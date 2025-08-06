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XV-й международный контейнерный форум ЕСЭ-2025
06.08.2025

XV-й международный контейнерный форум ЕСЭ-2025

    • Актуальные вызовы и возможные точки роста международной контейнерной логистики станут ключевыми темами деловой повестки XV-го Международного контейнерного форума «ЕСЭ-2025».

    Мероприятие состоится 18-19 сентября 2025 года в Сочи, конгресс-центр отеля «Radisson Collection».

    Что происходит с грузовой базой сегодня и как изменятся международные торговые потоки в ближайшее время? Когда ждать улучшение ситуации с дисбалансом экспорта-импорта и арендной ставкой на подвижной состав?  Какие новые транспортно-логистические маршруты востребованы и как привлекать на них клиентов? Как государство поддерживает отечественные компании и какие у них есть перспективы на международном рынке услуг? На форуме «ЕСЭ-2025» обсудим эти и другие актуальные вопросы отрасли, проанализируем текущее состояние рынка, определим векторы движения и возможности для сотрудничества с теми, кто готов работать win-win.

    Программа Форума

    • 18 сентября. В рамках деловой программы пройдут пленарная дискуссия с лидерами рынка, практическая и стратегическая сессии: «Глобальная контейнеризация: актуальные вызовы и точки роста», «Управление рисками и новые возможности международной контейнерной логистики», «Цифра в логистике: упущенная возможность или инструмент развития?». По завершении деловой программы, состоится торжественный гала-ужин, в ходе которого пройдет церемония награждения лауреатов ежегодной Премии «Экспедитор года» и «Оператор года».
    • 19 сентября. День откроется бизнес-завтраком и подведением итогов стратегической сессии «Цифра в логистике: упущенная возможность или инструмент развития?». Далее участников ждет парусная бизнес-регата — увлекательная гонка среди ведущих транспортных компаний. Активный день в атмосфере неформального клубного общения закончим награждением победителей регаты и BBQ-ужином.

    Ключевые темы Форума

    • Глобальные и региональные торговые потоки: новые маршруты, вызовы и перспективы грузовой базы
    • Актуальные угрозы для контейнерной логистики и стратегии их преодоления
    • Расширение географии и эффективности контейнерных перевозок в Евразии
    • Баланс спроса и предложения на подвижной состав и контейнеры: влияние на экономику перевозок
    • Инфраструктурные решения для роста пропускной способности и качества сервиса
    • Железная дорога vs автотранспорт: конкуренция за грузы
    • Технологические инновации и цифровизация как основа устойчивого развития контейнерной индустрии и др.

    Участники Форума

    На форуме «ЕСЭ-2025» ожидается 350+ участников, представители более 200 компаний. Операторы контейнерных поездов, контейнерные терминалы, морские линии и портовая инфраструктура, транспортно-экспедиционные компании и крупные грузовладельцы. В деловых сессиях форума принимает активное участие топ-менеджмент компаний ОАО «РЖД», УК ДЕЛО, ТГ FESCO, ПАО «Трансконтейнер», ООО «ЛОГОПЕР», ОАО «РЖД Бизнес Актив», ООО «ТрансСинергия», АО «ОТЛК ЕРА», ТОО «PTC Holding» и др. Также к участию приглашены представители государственных органов, отраслевые ассоциации и бизнес-сообщества. Помимо делегатов из России, высокий интерес к мероприятию проявляют компании из Казахстана, Монголии, Турции, Беларуси, Китая и других стран Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.

    Более подробно о мероприятии на официальном сайте события https://clck.ru/3NUUth

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