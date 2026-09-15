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Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути
15.09.2026

Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути

    • В минувшую субботу контейнеровоз компании PanStar прибыл в Европу, совершив переход по трассам Северного морского пути. Это первый транзитный рейс южнокорейского судна по СМП.

    Контейнеровоз «PanStar Acro» вышел из Пусана 22 августа, вышел на Севморпуть 31 августа и 13 сентября прибыл в Феликстоу – свой первый порт захода в Европе, сообщило южнокорейское Yonhap.

    Транзитное время в Феликстоу составило 21 день. В Роттердаме судно было в воскресенье, следующий судозаход – в польский Гданьск – планируется 16 сентября. А 12 октября судно должно вернуться обратно в Пусан.

    В рейсе на Европу на борт было погружено 737 TEU с химией, подержанными автомобилями, автозапчастями и другими товарами, плюс около 100-200 TEU (источники расходятся) порожняка.

    Вместимость контейнеровоза составляет 2758 TEU, сообщается, что хотели загрузить его хотя бы до половины, но сделать это не удалось – в качестве причины называют короткие период букирования и неуверенность в связи с первым рейсом.

    Команда состояла из 20 человек, старпомом был назначен помощник капитана южнокорейского научно-исследовательского ледокольного судна «Araon», имеющий опыт плавания в полярных водах.

    Также на борту были руководитель судостроительного и оффшорного дивизиона Panstar, ранее работавший в Корейском регистре – он занимался сбором данных о работе двигателя, потреблении топлива и поведении корпуса в условиях низких температур.

    Как сообщает The Maritime Executive со ссылкой на один из местных источников, AJP, в ходе рейса судну пришлось задержаться на сутки во районе острова Врангеля в Чукотском море из-за дрейфующего льда. В море Лаптевых из-за сильных ветров и течений пришлось снизить скорость, а в районе пролива Вилькицкого прибегать к маневрированию, чтобы обойти глыбы льда.

    «PanStar Acro» пришел в Европу по Севморпути практически одновременно с другим судном – китайским контейнеровозом «Dubai Tower» компании Sea Legend. «Dubai Tower» прибыл в Тизпорт 9 сентября, 13 сентября был в Феликстоу, а обратно на Севморуть выйдет из Гамбурга.

    Фото: Reuters/Yonhap via Korea Joong Ang Daily


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