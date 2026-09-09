Мурманский балкерный терминал впервые отправил калийные удобрения по СМП

Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний «Портовый Альянс») завершил погрузку 26,4 тыс. тонн калийных удобрений на судно международной контейнерной линии NewNew Shipping Line – первый контейнеровоз, прибывший в Мурманск из Китая по Северному морскому пути (СМП). Груз отправился в порты Юго-Восточной Азии, сообщается на сайте Ассоциация морских торговых портов со ссылкой на пресс-службу Мурманского морского торгового пота.

Погрузка на МБТ стала завершающим этапом логистического эксперимента, который «Портовый Альянс» проводит в рамках первого контейнерного судозахода из Китая в Мурманск. Ранее судно было обработано в Мурманском морском торговом порту (ММТП): специалисты выгрузили 502 контейнера с автокомплектующими. После завершения грузовых операций балкер перешел к причалам МБТ для формирования обратной экспортной загрузки.

В основе успешной обработки – отлаженная технология перевалки минеральных удобрений. МБТ последовательно реализует стратегию специализации: с 2024 года терминал модернизировал мощности и перестраивал грузовую модель, делая ставку на удобрения и апатитовый концентрат. Это позволило с начала 2026 года запустить регулярную перевалку калия от отечественного производителя и сформировать устойчивую производственную компетенцию.

«На сегодняшний день терминал готов к наращиванию грузопотока и обеспечению качественной обработки новых партий в рамках развития экспортных направлений», — отметила директор по производству МБТ Наталья Коробкина.

Для организации эффективной обратной загрузки судна была использована логистическая схема «Большого кольца», разработанная Национальной транспортной компанией (НТК) при участии «Портового Альянса». Она реализуется в МБТ для сквозной оптимизации вагонопотоков минеральных удобрений и апатитового концентрата.

После выгрузки калия вагоны направляются на внутрирегиональное плечо, где загружаются апатитовым сырьем и следуют на перерабатывающие заводы в Ленинградской области и Краснодарском крае. Затем освободившиеся вагоны возвращаются к грузоотправителю под новую партию калия. Такая организация перевозок практически полностью сокращает непроизводительный пробег подвижного состава и снижает издержки грузовладельца на длинном железнодорожном плече до Мурманска.

Включение схемы «Большого кольца» в программу тестового рейса направлено на создание сбалансированной модели перевозок, сочетающей доставку импорта в Мурманск с обратной экспортной загрузкой. Для морской линии такой подход способен повысить коммерческую эффективность работы, а для отечественного производителя калия стыковка схемы «Большого кольца» с возможностями морского перевозчика уже открыла прямой и безопасный выход на рынки Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути.

«Этот рейс открывает для производителей удобрений дополнительный экспортный коридор. Наличие альтернативного логистического пути в условиях неопределенности в ключевых регионах мира повышает устойчивость поставок. Севморпуть обеспечивает прямой выход на рынки Юго-Восточной Азии, сокращает время доставки и снижает зависимость от транзитных зон. В перспективе этот маршрут может стать востребованным не только для российских, но и для зарубежных производителей удобрений, использующих инфраструктуру Мурманского транспортного узла», — отметил коммерческий директор МБТ и ММТП Владислав Яковчук.

Параллельно из ММТП продолжается отправка доставленного груза вглубь страны. Порт уже покинули 227 контейнеров, а до конца сентября планируется полностью завершить доставку всей партии в Центральную Россию.

Дебютный рейс контейнерной линии NewNew Shipping Line послужил серьезной проверкой для Мурманского транспортного узла. Успешное обслуживание судна на терминалах МБТ и ММТП, входящих в Группу «Портовый Альянс», доказало, что инфраструктура портов полностью готова к обеспечению сквозных международных перевозок. Тем не менее, финальные выводы о коммерческой эффективности маршрута для всех сторон будут сделаны только после полного завершения рейса.

Фото: Мурманский балкерный терминал