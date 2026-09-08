В Хабаровске на площадке II Российско-Китайского форума состоялось 30-е пленарное заседание Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, сообщается на сайте Минтранса. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь – заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев, китайскую – заместитель министра транспорта Ли Ян. В заседании приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов.

Д.Зверев отметил вклад Хабаровского края в организацию Форума и юбилейного заседания Подкомиссии, а также в развитие двустороннего сотрудничества. Стороны рассмотрели доклады профильных рабочих групп по автомобильному транспорту и автодорогам, морскому и речному, железнодорожному и воздушному транспорту, пунктам пропуска и по вопросам развития грузовых перевозок с применением технологий беспилотного транспорта.

Отмечены значимые результаты в области железнодорожного транспорта. Объем перевозок грузов между Россией и Китаем в 2025 году вырос на 6,3 % и составил 186,8 млн тонн, с учетом перевозок через Монголию и Казахстан. Важным событием стало подписание 20 мая 2026 года в Пекине Соглашения о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Реализация проекта позволит к 2030 году дополнительно пропускать 11 млн тонн грузов. Продолжается внедрение безбумажной технологии оформления перевозок, которая в ближайшее время перейдет от тестового режима к опытной эксплуатации.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в 2026 году увеличился на 35%. Пассажирские перевозки в 2025 году составили более 2,8 млн человек, за первое полугодие 2026 года перевезено свыше 1,2 млн пассажиров. Достигнута договоренность о дополнительном обмене разрешениями на 2026 год в объеме по 65 000 разрешений для каждой из сторон, а также предварительном обмене на 2027 год по 138 850 разрешений. Стороны также разработают проект соглашения о взаимном признании национальных документов, разрешающих перевозки под таможенным контролем.

Объем перевозок грузов морскими судами между портами двух стран в 2025 году вырос на 4,3% и составил 196,75 млн тонн. За первое полугодие 2026 года перевезено 109,5 млн тонн, что на 19,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия при проведении процедур государственного портового контроля.

Продолжается динамичное развитие авиасообщения. В летнем сезоне 2026 года российские и китайские авиакомпании выполняют 309 рейсов в неделю против 230 рейсов годом ранее. За семь месяцев 2026 года российские авиакомпании перевезли более 1,3 млн пассажиров, что на 50% больше показателя прошлого года.

По итогам заседания подписан протокол. Место и дата 31-го заседания Подкомиссии будут определены по предложению китайской стороны.

Фото: Минтранс России