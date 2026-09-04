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«Дело» ведет переговоры об открытии сервиса Вьетнам — Китай — Россия
04.09.2026

«Дело» ведет переговоры об открытии сервиса Вьетнам — Китай — Россия

    • Делегация ГК «Дело» провела встречу с представителями логистической госкорпорации Вьетнама — Vietnam Maritime Corporation (VIMC), сообщила группа в своем макс-канале. «Дело» ведет переговоры об открытии сервиса Вьетнам — Китай — Россия

    Переговоры проходили в офисе Сахалинского морского пароходства во Владивостоке. Обсуждалась практическая реализация двух вопросов: запуска пилотного сервиса Вьетнам — Китай — Россия с использованием флота VIMC и терминальной инфраструктуры Группы «Дело» на Дальнем Востоке и заключение агентского соглашения между «Русконом» и VIMC на совместную эксплуатацию прямых морских сервисов Россия — Вьетнам.

    Как напомнили в Группе, сотрудничество с VIMC, а также с ключевым вьетнамским ж/д оператором RATRACO стало результатом договорённостей, достигнутых в ходе визита председателя Совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарёва во Вьетнам в сентябре 2025 года в составе российской делегации во главе с помощником Президента России, председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым.

    Фото: Группа «Дело»


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