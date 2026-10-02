Первый поезд FESCO с Тимашевской в Китай

Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд со станции Тимашевская Краснодарского края с экспортными грузами в Китай через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO).

Состав, груженный 152 TEU, отправился по маршруту 28 сентября. После прибытия в ВМТП контейнеры будут погружены на судно Группы, которое доставит их в китайский порт Синган регулярным морским сервисом FESCO China Direct Line. Расчетное время железнодорожной доставки от Тимашевской до Владивостока составляет 12 дней, морское плечо займет еще 7 суток.

Регулярность отправок со станции Тимашевская составляет два контейнерных поезда в месяц. FESCO принимает к перевозке широкий спектр грузов из Краснодарского края и соседних регионов, в том числе сельскохозяйственную продукцию. Сервис также работает и в обратном направлении.

«Мы понимаем, насколько экспортерам юга России сегодня важно вывозить продукцию на внешние рынки, и делаем все, чтобы предложить им новые логистические решения. В том числе развиваем железнодорожные перевозки со станции Тимашевская и готовы обеспечивать отправки экспортных грузов из Краснодарского края для их последующей доставки зарубежным партнерам. Одновременно развиваем и импортные перевозки, обеспечивая интермодальную доставку грузов из Азии в южные регионы страны», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко.

Фото: FESCO