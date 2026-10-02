Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый поезд FESCO с Тимашевской в Китай
02.10.2026

Первый поезд FESCO с Тимашевской в Китай

    • Транспортная группа FESCO отправила первый контейнерный поезд со станции Тимашевская Краснодарского края с экспортными грузами в Китай через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO).

    Состав, груженный 152 TEU, отправился по маршруту 28 сентября. После прибытия в ВМТП контейнеры будут погружены на судно Группы, которое доставит их в китайский порт Синган регулярным морским сервисом FESCO China Direct Line. Расчетное время железнодорожной доставки от Тимашевской до Владивостока составляет 12 дней, морское плечо займет еще 7 суток.

    Регулярность отправок со станции Тимашевская составляет два контейнерных поезда в месяц. FESCO принимает к перевозке широкий спектр грузов из Краснодарского края и соседних регионов, в том числе сельскохозяйственную продукцию. Сервис также работает и в обратном направлении.

    «Мы понимаем, насколько экспортерам юга России сегодня важно вывозить продукцию на внешние рынки, и делаем все, чтобы предложить им новые логистические решения. В том числе развиваем железнодорожные перевозки со станции Тимашевская и готовы обеспечивать отправки экспортных грузов из Краснодарского края для их последующей доставки зарубежным партнерам. Одновременно развиваем и импортные перевозки, обеспечивая интермодальную доставку грузов из Азии в южные регионы страны», — отметил исполнительный директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Алексей Кравченко.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2026
    Беспилотники между Россией и Китаем
    Первый тестовый международный полет беспилотного воздушного судна между Россией и Китаем планируется выполнить этим летом.
    беспилотникиКитайМинистерство транспортаТестовый перелет
    0
    06.03.2026
    Первый контейнерный поезд из 142 условных вагонов из Тобольска
    И далее в Китай
    длинносоставный поездКонтейнерный поездРЖДТобольск
    0
    28.01.2026
    Поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото
    С 2013 года прошло более 22 тысяч грузовых поездов Китай – Европа.
    Китай - ЕвропаКонтейнерный поезд
    0
    13.01.2026
    Евросиб запустил прямой контейнерный ж/д сервис из Сианя в Московский регион
    На терминал группы на станции Орехово-Зуево Московской железной дороги
    ЕвросибКитайКонтейнерный поездМосковский регион
    0
    11.09.2026
    Новое решение для грузов из Индии
    Предложила Транспортная группа FESCO
    FESCO альтернативные схемыВМТПИндия
    0
    19.05.2026
    О российском зерновом экспорте
    И о том, как спрос на зерновые и масличные в Китае меняет структуру посевов в России
    ЗерноКитайЦОК АПКЭкспорт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.10.2026 ФГК увеличила погрузку на Дальнем Востоке
    02.10.2026 30 контейнеровозов в одном портфеле
    02.10.2026 Первый поезд FESCO с Тимашевской в Китай
    01.10.2026 Цифровое решение для ускорения обработки импортных поездов из Китая
    01.10.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    29.09.2026 7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
    Госрегулирование Показать всё
    02.10.2026 Очереди на эстонской границе
    30.09.2026 Запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями
    30.09.2026 Морская коллегия одобрила концепцию создания Морского центра России
    29.09.2026 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    28.09.2026 Назначен первый заместитель руководителя ФТС
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •