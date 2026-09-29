7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии

На то, чтобы заторы в портах Азии рассосались, может потребоваться до 10 месяцев. К такому выводу, сообщает Splash24/7, пришли аналитики Sea-Intelligence.

По их расчетам, вследствие задержек из оборота фактически изъято 8,5% глобального контейнерного флота, или порядка 3 млн TEU. Для понимания масштаба бедствия, это как если бы перевозки выполняли только четыре крупнейшие линии.

Учитывая, какими темпами шло восстановление глобальных перевозок после пандемии или после начала кризиса в Красном море, в нынешней ситуации наивно было бы ожидать, что заторы исчезнут до конца 2027 года. По расчетам Sea-Intelligence, на «разгребание завалов» уйдет от 7 до 10 месяцев.

Фото: Nick Roe