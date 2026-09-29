Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
29.09.2026

7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии

    • На то, чтобы заторы в портах Азии рассосались, может потребоваться до 10 месяцев. К такому выводу, сообщает Splash24/7, пришли аналитики Sea-Intelligence.

    По их расчетам, вследствие задержек из оборота фактически изъято 8,5% глобального контейнерного флота, или порядка 3 млн TEU. Для понимания масштаба бедствия, это как если бы перевозки выполняли только четыре крупнейшие линии.

    Учитывая, какими темпами шло восстановление глобальных перевозок после пандемии или после начала кризиса в Красном море, в нынешней ситуации наивно было бы ожидать, что заторы исчезнут до конца 2027 года. По расчетам Sea-Intelligence, на «разгребание завалов» уйдет от 7 до 10 месяцев.

    Фото: Nick Roe


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2026
    Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2026
    Контейнерные перевозки по жд в марте выросли на 3,8%.
    2026Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    27.04.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2026
    Разнонаправленная динамика ставок
    Только для подписчиков
    2026Контейнерные перевозкиконтейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    10.02.2026
    Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 445,6 тыс. TEU.
    2026Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    21.07.2026
    FESCO установила рекорд по импортным контейнерным перевозкам
    Через порты Дальнего Востока
    FESCO Дальний ВостокИмпортКитай
    0
    09.07.2026
    Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2026
    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах автомобилей и комплектующих.
    Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0
    10.06.2026
    8 тысяч долларов за 40-футовый контейнер и прогнозы на будущее — 3
    Время доставки из Китая в Россию увеличилось в полтора раза, фрахт подорожал примерно на столько же.
    EASTEXКонтейнерные перевозкиставки
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.09.2026 7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
    28.09.2026 Новый сервис Циндао – Восточный
    28.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026
    24.09.2026 FESCO переориентировала контейнерные отправки из Анкары
    24.09.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026
    23.09.2026 Глобал Портс внедрил интеллектуальную систему видеоконтроля усталости водителей
    Госрегулирование Показать всё
    29.09.2026 18-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по таможенному сотрудничеству
    28.09.2026 Назначен первый заместитель руководителя ФТС
    25.09.2026 Пункты пропуска отключат от электричества
    24.09.2026 О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами
    23.09.2026 Назначение в ФТС
    22.09.2026 12-я Встреча министров транспорта АТЭС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •