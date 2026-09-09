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09.09.2026

Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2026

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 8 месяцев 2026 года составили 5 млн 259 тыс. TEU, на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1 млн 969,2 тыс. TEU – на 0,4% меньше, чем годом ранее, в импорте – 1 млн 356,2 тыс. TEU (+23,3%), в экспорте – 1 млн 151,2 тыс. TEU (-2,5%), в транзите прошло 782,4 тыс. TEU (+1,7%).

    По информации компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 3 млн 820,5 тыс. TEU – на 6,8% больше, чем годом ранее, в том числе во внутреннем сообщении – 868,6 тыс. TEU (-1,3%), в импортном – 1 млн 222,6 тыс. TEU (+25,2%), в экспортном – 1 млн 78,7 тыс. TEU (-3,1%), в транзитном – 650,7 тыс. TEU (+6,7%).

    В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 54,4 млн тонн, на 1,8% больше, чем в январе-августе 2025 года.

    По данным РЖД, наиболее существенно выросли перевозки в контейнерах автомобилей и комплектующих – в 1,5 раза до 282,4 тыс. TEU, зерна (в 1,5 раза до 114,9 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 25,2% до 272,9 тыс. TEU, цветной руды и серного сырья (+22% до 27,9 тыс. TEU), промышленных товаров (+22,6% до 347 тыс. TEU).

    Положительная динамика отмечена также в перевозках цветных металлов (+13,2% до 123,2 тыс. TEU), химикатов и соды (+5,7% до 559,1 тыс. TEU), черных металлов (+4,9% до 151,9 тыс. TEU), метизов (+21,5% до 341,5 тыс. TEU), картофеля, овощей и фруктов (+9% до 7,7 тыс. TEU).

    Увеличились перевозки в контейнерах нефтяных грузов (+4,8% до 65,3 тыс. TEU), остальных и сборных грузов (+6,1% до 143,2 тыс. TEU), продуктов перемола (+10,2% до 30 тыс. TEU).

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Наиболее существенно сократились объемы контейнерных перевозок лесных грузов – на 15,5% до 339,6 тыс. TEU, строительных грузов – на 9,6% до 108 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – на 10,6% 269 тыс. TEU, рыбы – на 6,5% до 21,2 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах бумаги снизились на 5,1% до 247,3 тыс. TEU, мяса и масла животных – на 3% до 17,9 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 9,2% до 224,3 тыс. TEU.

    В августе во всех видах сообщения было перевезено 664,9. TEU (груженых и порожних), на 7,3% больше, чем годом ранее, и на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце.

    Фото: РЖД


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