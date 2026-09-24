О компетенции таможенных органов при совершении таможенных операций с экспресс-грузами

Минюстом России зарегистрирован приказ Минфина России от 21 августа 2026 г. № 126н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2025 г. № 45н», сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Документом расширяются полномочия таможенных органов. Так, Почтовый ЦЭД уполномочен совершать таможенные операции, связанные с регистрацией ввозимых товаров, декларирование которых осуществлялось с применением пассажирских таможенных деклараций (ПТД) для экспресс-грузов в виде электронного документа.

Таможенные посты (за исключением ЦЭД и специализированных таможенных постов) наделяются полномочиями по регистрации ПТД для экспресс-грузов на бумажном носителе, используемых для декларирования товаров, ввозимых в РФ, и ПТД в виде электронного документа или на бумажном носителе для товаров, вывозимых из РФ.

Кроме того, изменения предусматривают перенос декларирования продукции военного назначения (ПВН) с представлением лицензий и перечней ПВН, поставленных на контроль таможенными органами после 9 апреля 2026 года, в ЦЭДы.

Также в соответствии с приказом ФТС России от 27 марта 2026 г. № 260 уточняется наименование таможни, которой подчинен Владивостокский ЦЭД.

Приказ вступает в силу 23 октября 2026 года.

Фото: ФТС