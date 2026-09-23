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Смена рулевого в PIL
23.09.2026

Смена рулевого в PIL

    • Совет директоров Pacific International Lines (PIL) объявил о назначении на должность Deputy Chief Executive Officer Ван Чи-Фунга. Как сообщили SeaNews в компании, он приступит к исполнению своих обязанностей с 5 октября 2026 года.

    А с апреля 2027 года Ван Чи-Фунг должен сменить на посту Chief Executive Officer Ларса Каструпа. Последний продолжит работать в компании в качестве советника Совета директоров.

    Ван Чи-Фунг имеет более 30 лет опыта работы на руководящих должностях в транспортно-логистической и портовой сфере. В частности, он работал в PSA International, в разные годы возглавляя различные направления холдинга.

    В настоящее время Ван Чи-Фунг занимает должность управляющего директора по корпоративной стратегии в Temasek.

    Фото: PIL


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