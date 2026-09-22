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12-я Встреча министров транспорта АТЭС
22.09.2026

12-я Встреча министров транспорта АТЭС

    • В Пекине состоялись 12-я Встреча министров транспорта АТЭС и Глобальный форум по устойчивому транспорту. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь – замминистра транспорта Дмитрий Зверев.

    Как сообщает пресс-служба Минтранса России, на министерской встрече АТЭС участники обсудили вопросы связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе, повышения эффективности перевозок и укрепления устойчивости региональных цепочек поставок. Особое внимание уделено цифровым технологиям и инновациям, открывающим новые возможности для более тесной интеграции транспортных систем и дальнейшего экономического развития региона.

    Д.Зверев отметил важную роль транспорта в обеспечении экономической взаимосвязанности Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия рассматривает развитие надежных и эффективных транспортных связей как одно из ключевых условий расширения торговли, укрепления деловых контактов и раскрытия транзитного потенциала региона.

    Российская сторона представила инициативу по созданию единого цифрового пространства управления грузовыми перевозками – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, призванной сформировать основу для интеграции с международным транспортным пространством. Российская сторона также выступает за развитие взаимодействия между цифровыми платформами стран АТР как важного условия повышения эффективности перевозок и укрепления региональной транспортной связанности.

    «АТЭС обладает значительным потенциалом для практического взаимодействия в сфере транспорта. Наша общая задача: создавать условия для свободного и эффективного движения товаров и людей, укрепляя тем самым экономические связи между экономиками региона», – отметил Д.Зверев.

    На Глобальном форуме по устойчивому транспорту российская делегация представила приоритетные направления развития отечественного транспортного комплекса, включая модернизацию ключевых железнодорожных магистралей, развитие Северного морского пути и международного транспортного коридора «Север – Юг». Отдельное внимание уделено повышению экологической эффективности транспорта и внедрению современных технологий.

    По итогам мероприятий принято Совместное заявление министров транспорта АТЭС и рамочный документ по развитию и сотрудничеству в сфере устойчивого транспорта. Достигнутые договоренности направлены на дальнейшее развитие практического взаимодействия, укрепление транспортной связанности и повышение вклада отрасли в устойчивый экономический рост региона.

    Д.Зверев также провел двусторонние встречи с представителями транспортных ведомств Китайской Народной Республики и Вьетнама. С китайской стороной рассмотрены вопросы развития железнодорожных и мультимодальных перевозок, цифровизации логистики. С коллегами из Вьетнама обсудили сотрудничество в авиационной, морской и железнодорожной сферах, а также подготовку кадров. Отдельное внимание уделено развитию прямых морских сервисов, а также перспективам формирования трехстороннего железнодорожного коридора Россия – Китай – Вьетнам.

    Фото: Министерство транспорта РФ


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