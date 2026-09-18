Вынутый при дноуглублении грунт предлагают отдавать регионам

Минтранс предложил новый механизм использования донного грунта для развития инфраструктуры регионов. Как сообщила пресс-служба министерства в своем макс-канале, проект соответствующего приказа вынесен на общественное обсуждение.

Документ направлен на оптимизацию применения грунта, который извлекают при работах на внутренних водных путях.

Он предусматривает безвозмездную передачу донного грунта регионам для государственных и муниципальных нужд. Это, считают в Минтрансе, поможет сократить затраты на строительство крупных инвестиционных и социальных проектов.

После просушки, просеивания и удаления излишков органики грунт можно использовать для выравнивания и отсыпки территорий, формирования насыпей или обратной засыпки вокруг фундаментов и инженерных конструкций. При дополнительной обработке цементом или известью он подходит в качестве основания для дорожных покрытий.

Предлагаемый механизм может быть применен при реконструкции судоходных шлюзов Городецкого гидроузла в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». В перспективе это позволит использовать добываемый грунт для развития речного туризма и создания объектов инфраструктуры.

проект приказа Об установлении Порядка использования донного грунта

Фото: Росморречфлот