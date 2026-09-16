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Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП
16.09.2026

Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» в составе Группы компаний «Дело» организовал первый собственный рейс из Китая в Россию по Северному морскому пути. Как сообщили SeaNews в Группе, следовавший по маршруту контейнеровоз «Honfu» прибыл на терминал ГК «Дело» в Санкт-Петербурге. Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП

    Перевозка выполнена в рамках действующего регулярного контейнерного сервиса «Рускона» между Санкт-Петербургом и портами Китая. Ранее маршрут сервиса проходил через Суэцкий канал. Теперь «Рускон» предлагает сезонные перевозки по СМП. Ожидаемое транзитное время составляет 25 дней вместо 45 при следовании через Суэцкий канал. 

    Маршрут контейнеровоза «Honfu» вместимостью порядка 3,7 тыс. TEU включает прямые судозаходы в порты Наньша, Тайцан и Жичжао. Для грузов из других регионов доступно фидерное сообщение. Отправки по СМП осуществляются в период летне-осенней навигации. После её завершения суда продолжат следовать через Суэцкий канал.

    Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМПВ рамках сервиса «Рускон» обеспечивает полный цикл доставки «от двери до двери», включая таможенное оформление. К перевозке принимаются опасные и негабаритные грузы, рефрижераторные контейнеры, а также грузы на платформах типа flat rack.

    «Мы успешно апробировали свой собственный сервис по Северному морскому пути. Намерены поступательно развивать это направление с учетом потребностей наших клиентов с тем, чтобы обеспечивать максимально диверсифицированный портфель услуг», – отметил первый вице-президент «Рускона» Михаил Полуянов.

    Фото: ГК «Дело»


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