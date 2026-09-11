Новый сервис на дальневосточном терминале Глобал Портс

Терминал Глобал Портс в бухте Врангеля (Приморский край) обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса, который связывает порт Восточный с китайским Нинбо.

Как сообщили SeaNews в компании, оператором сервиса выступает китайская судоходная компания Silk Road Shipping Limited.

На линии задействован контейнеровоз «SINO 5» вместимостью 330 TEU, судозаходы во Врангель выполняются три раза в месяц.

Совместно с железнодорожным оператором ГК «Дело» терминал обеспечивает регулярные отправки контейнеров с импортом в составе ускоренных контейнерных поездов по России. Срок доставки до Московского транспортного узла составляет 11 дней.

Помимо сервисов на Нинбо, напомнили в компании. терминал Глобал Портс во Врангеле на постоянной основе обслуживает регулярные морские контейнерные линии на другие порты Китая – Шанхай, Циндао, Тайцан, Жичжао.

Фото: Глобал Портс