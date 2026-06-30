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В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»
30.06.2026

В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс и мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входят в ГК «Дело») запустили услугу по маркировке импортных товаров в рамках государственной системы «Честный знак».

    Сервис реализован на тыловом терминале Глобал Портс «Логистический парк «Янино» в Ленинградской области в 30 км от Большого порта Санкт-Петербург.

    Маркировку выполняет структурное подразделение «Рускона» – таможенный оператор ЦОЛЛРУ. В июне была промаркирована первая партия: 27 сорокафутовых контейнеров с автокомпонентами.

    С учётом того, что большинство выполняющих маркировку таможенных операторов сосредоточены в Московском регионе, новая услуга позволяет существенно сократить логистическое плечо в таможенном транзите для грузов, поступающих по морю в Санкт-Петербург, отмечают в Глобал Портс.

    Инфраструктура ЛП «Янино» включает ж/д фронт, контейнерное депо, а также возможности для более 7 га открытого и 30 тыс. кв. м крытого складского хранения. Среди прочего это позволяет клиентам после маркировки сдать порожний контейнер, а промаркированный груз отправить автотранспортом в пункты реализации.

    «Государственная система цифровой маркировки «Честный знак» призвана обеспечить прозрачность и прослеживаемость товаров на всех этапах от производства до конечного потребителя. Она защищает производителей и импортёров от недобросовестной конкуренции и контрафакта, а потребителям гарантирует подлинность товаров и предоставляет полную информацию об их происхождении, сроке годности и истории перемещения», – пояснили в Глобал Портс.

    Фото: Глобал Портс


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