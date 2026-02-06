Глобал Портс увеличил перевалку удобрений

Глобал Портс в 2025 году обработал 4,45 млн тонн минеральных удобрений, на 20% больше, чем по итогам 2024 года, сообщили SeaNews в холдинге.

Глобал Портс переваливает удобрения на трёх терминалах в Балтийском бассейне: «Первом контейнерном терминале», «Петролеспорт» и «Усть-Лужском контейнерном терминале».

В 2025 году Глобал Портс ввел в эксплуатацию на терминале ПЛП комплекс перевалки насыпных грузов. Новая инфраструктура позволяет клиентам доставлять продукцию в порт в вагонах-минераловозах с дальнейшим накоплением судовых партий на контейнерных складах и погрузкой на судно с использованием спецконтейнеров.

С 2024 года Глобал Портс обеспечил возможность перевалки удобрений через УЛКТ и постепенно снижает обработку угля. Терминал закупил специализированное оборудование и переоснастил складские зоны. Чтобы обеспечить клиентам возможность использовать крупнотоннажный флот, УЛКТ увеличил осадку судов у причалов до 12,6 м. В 2025 году, помимо спецконтейнеров, УЛКТ начал также обрабатывать удобрения в биг-бэгах.

Собственный парк Глобал Портс насчитывает 4 тыс. специализированных контейнеров, терминалы холдинга также работают с контейнерным парком клиентов.

Фото: Глобал Портс