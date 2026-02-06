Информационно-аналитическое агентство
Глобал Портс увеличил перевалку удобрений
06.02.2026

    • Глобал Портс в 2025 году обработал 4,45 млн тонн минеральных удобрений, на 20% больше, чем по итогам 2024 года, сообщили SeaNews в холдинге.

    Глобал Портс переваливает удобрения на трёх терминалах в Балтийском бассейне: «Первом контейнерном терминале», «Петролеспорт» и «Усть-Лужском контейнерном терминале».

    В 2025 году Глобал Портс ввел в эксплуатацию на терминале ПЛП комплекс перевалки насыпных грузов. Новая инфраструктура позволяет клиентам доставлять продукцию в порт в вагонах-минераловозах с дальнейшим накоплением судовых партий на контейнерных складах и погрузкой на судно с использованием спецконтейнеров.

    С 2024 года Глобал Портс обеспечил возможность перевалки удобрений через УЛКТ и постепенно снижает обработку угля. Терминал закупил специализированное оборудование и переоснастил складские зоны. Чтобы обеспечить клиентам возможность использовать крупнотоннажный флот, УЛКТ увеличил осадку судов у причалов до 12,6 м. В 2025 году, помимо спецконтейнеров, УЛКТ начал также обрабатывать удобрения в биг-бэгах.

    Собственный парк Глобал Портс насчитывает 4 тыс. специализированных контейнеров, терминалы холдинга также работают с контейнерным парком клиентов.

    Фото: Глобал Портс


    Новости по теме
    27.01.2026
    Экспортные перевозки удобрений по жд, итоги 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 2025 года выросли на 14,4%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    21.01.2026
    Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год
    Динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов выше рынка
    2025Глобал ПортсКонтейнерооборот
    0
    03.02.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-ноябрь 2025
    В денежном выражении экспорт остался на уровне прошлого года.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзУдобренияЭкспорт
    0
    13.01.2026
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-октябрь 2025
    Польша увеличила поставки из России больше чем на треть.
    Только для подписчиков
    2025Евросоюзморской экспортУдобрения
    0
    20.01.2026
    Бангладеш получил гуманитарные удобрения от «Уралхима»
    30 тыс. тонн хлористого калия
    Бангладешгуманитарная помощьУдобренияУралхим
    0
    23.01.2026
    Новая техника на терминалах Глобал Портс в Петербурге
    Глобал Портс закупил для своих морских северо-западных терминалов четыре новых ричстакера.
    Глобал ПортсОборудованиеРичстакер
    0


