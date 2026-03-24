Туапсинский балкерный терминал завершает ремонт покрытия причалов
24.03.2026

Новые краны для терминала PSA в Антверпене

    • 24 февраля на терминал Europa Terminal в Антверпене прибыли пять новых причальных перегружателей, сообщили SeaNews в администрации порта Антверпен-Брюгге.

    Высота кранов составляет 52 м, вылет стрелы – 71,8 м, что позволяет обрабатывать контейнеровозы, перевозящие 26 рядов контейнеров, максимальная грузоподъемность – 112 тонн.

    Краны оборудованы по последнему слову техники, в том числе с точки зрения безопасности операций – системами интегрированного цифрового мониторинга, удаленной диагностики, высокоточными датчиками.

    Модернизация терминала Europa осуществляется проектной командой в составе оператора терминала PSA Antwerp, администрации порта Антверпен-Брюгге, Artes Group, Boskalis и Herbosch-Kiere.

    Проект, названный Emerald – «Изумруд», рассчитан в общей сложности на 10 лет. Поставка кранов является частью первого этапа модернизации. В результате реализации проекта годовая пропускная способность терминала должна увеличиться на 800 тыс. TEU.

    В настоящее время ведутся работы по обновлению причальной стенки. Операции на первых 500 метрах обновленного причала должны начаться уже в этом году. На втором этапе должны ввести один участок длиной 250 м, на третьем – еще 450 м.

    Проект модернизации предполагает также переход на климатически нейтральные источники энергии. На первом этапе планируется ввести береговую систему энергоснабжения, к которой смогут подключаться суда. находящиеся у причалов.

    Фото: PSA Belgium


    Новости по теме
    09.02.2026
    В Китае завершается изготовление технологического оборудования для «Остерры»
    Оно позволит увеличить мощность порта на 22%.
    МодернизацияОборудованиеОстерра
    0
    06.02.2026
    Глобал Портс увеличил перевалку удобрений
    На контейнерных терминалах
    Глобал ПортсКонтейнерный терминалУдобрения
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.03.2026 Новый маршрут Чебоксары – Хабаровск
    24.03.2026 Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2026
    24.03.2026 Новые краны для терминала PSA в Антверпене
    23.03.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    23.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2026
    23.03.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 увеличился на 17,7%
    Госрегулирование Показать всё
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    23.03.2026 О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
