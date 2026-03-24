Новые краны для терминала PSA в Антверпене

24 февраля на терминал Europa Terminal в Антверпене прибыли пять новых причальных перегружателей, сообщили SeaNews в администрации порта Антверпен-Брюгге.

Высота кранов составляет 52 м, вылет стрелы – 71,8 м, что позволяет обрабатывать контейнеровозы, перевозящие 26 рядов контейнеров, максимальная грузоподъемность – 112 тонн.

Краны оборудованы по последнему слову техники, в том числе с точки зрения безопасности операций – системами интегрированного цифрового мониторинга, удаленной диагностики, высокоточными датчиками.

Модернизация терминала Europa осуществляется проектной командой в составе оператора терминала PSA Antwerp, администрации порта Антверпен-Брюгге, Artes Group, Boskalis и Herbosch-Kiere.

Проект, названный Emerald – «Изумруд», рассчитан в общей сложности на 10 лет. Поставка кранов является частью первого этапа модернизации. В результате реализации проекта годовая пропускная способность терминала должна увеличиться на 800 тыс. TEU.

В настоящее время ведутся работы по обновлению причальной стенки. Операции на первых 500 метрах обновленного причала должны начаться уже в этом году. На втором этапе должны ввести один участок длиной 250 м, на третьем – еще 450 м.

Проект модернизации предполагает также переход на климатически нейтральные источники энергии. На первом этапе планируется ввести береговую систему энергоснабжения, к которой смогут подключаться суда. находящиеся у причалов.

Фото: PSA Belgium