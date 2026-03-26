Туапсинский балкерный терминал обновил 366 м подкрановых путей
26.03.2026

    • Туапсинский балкерный терминал завершил масштабный ремонт подкрановых путей судопогрузочной машины протяженностью 366 метров.

    Как сообщили SeaNews в компании, работы выполнены в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТ.

    Ключевыми этапами проекты были полная замена рельсовых нитей с выправкой на проектную отметку и установка новых креплений и элементов инфраструктуры.

    Судопогрузочная машина (СПМ) – важный актив Туапсинского балкерного терминала для погрузки минеральных удобрений на суда, подчеркнули в компании. Проектная производительность машины составляет 1700 тонн в час. Поворотная портальная металлоконструкция перемещается по рельсам вдоль причала, обеспечивая непрерывный цикл операций.

    «Обновленные пути гарантируют стабильную работу СПМ, минимизируют простои и повышают безопасность перевалки. Это укрепит позиции специализированного терминала по минеральным удобрениям в условиях растущих объемов, – отмечает технический директор ТБТ Сергей Малиновский. – В 2026 году запланированы работы по антикоррозийной защите и капитальному ремонту основных узлов СПМ».

    ТБТ продолжает инвестировать в модернизацию. По итогам 2025 года объем ремонтной и инвестиционной программ терминала составил 449 млн рублей.

    Фото: Туапсинский балкерный терминал


    Новости по теме
    20.03.2026
    Туапсинский балкерный терминал завершает ремонт покрытия причалов
    Завершить работы планирутся в марте.
    ПричалремонтТуапсинский балкерный терминал
    0
    15.01.2026
    Туапсинский балкерный терминал нарастил среднесуточную выгрузку
    В планах на 2026 год – перевалить не менее 2,5 млн тонн.
    выгрузкаГрузооборотТуапсинский балкерный терминал
    0
    24.03.2026
    Новые краны для терминала PSA в Антверпене
    Проект «Изумруд»: модернизация терминала и электрификация судов
    PSAАнтверпенКонтейнерный терминалМодернизация
    0
    09.02.2026
    В Китае завершается изготовление технологического оборудования для «Остерры»
    Оно позволит увеличить мощность порта на 22%.
    МодернизацияОборудованиеОстерра
    0


