Туапсинский балкерный терминал обновил 366 м подкрановых путей

Туапсинский балкерный терминал завершил масштабный ремонт подкрановых путей судопогрузочной машины протяженностью 366 метров.

Как сообщили SeaNews в компании, работы выполнены в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТ.

Ключевыми этапами проекты были полная замена рельсовых нитей с выправкой на проектную отметку и установка новых креплений и элементов инфраструктуры.

Судопогрузочная машина (СПМ) – важный актив Туапсинского балкерного терминала для погрузки минеральных удобрений на суда, подчеркнули в компании. Проектная производительность машины составляет 1700 тонн в час. Поворотная портальная металлоконструкция перемещается по рельсам вдоль причала, обеспечивая непрерывный цикл операций.

«Обновленные пути гарантируют стабильную работу СПМ, минимизируют простои и повышают безопасность перевалки. Это укрепит позиции специализированного терминала по минеральным удобрениям в условиях растущих объемов, – отмечает технический директор ТБТ Сергей Малиновский. – В 2026 году запланированы работы по антикоррозийной защите и капитальному ремонту основных узлов СПМ».

ТБТ продолжает инвестировать в модернизацию. По итогам 2025 года объем ремонтной и инвестиционной программ терминала составил 449 млн рублей.

