Туапсинский балкерный терминал нарастил среднесуточную выгрузку

Туапсинский балкерный терминал по итогам 2025 года нарастил среднесуточную выгрузку на 20,8%, сообщили SeaNews на терминале. В среднем на терминале выгружали 93 вагона с минеральными удобрениями в день, тогда как в 2024 году – 77. Всего за год на ТБТ приняли и выгрузили 33 779 вагонов с общим объемом груза 2,43 млн тонн.

«В 2025 году мы перестроили процесс планирования совместно со структурными подразделениями ОАО «РЖД», нашей управляющей организацией «Портовый Альянс», транспортной компанией и производителями минеральных удобрений. Здесь важно учитывать целый ряд факторов: погодные условия, сам груз, маршрут погрузки на судно, наличие груза на складе, постановку флота. Нельзя не отметить работу службы эксплуатации терминала – бригады оперативно и четко выгружали вагоны, а также машинистов и составителей поездов – от скорости переподачи вагонов тоже зависит объем выгрузки и перевалки, – прокомментировал начальник службы по железнодорожным операциям ТБТ Евгений Мосиенко. – Были сложности в связи с загруженностью железнодорожной сети в курортный сезон, внешними причинами. Тем не менее, слаженная работа всего терминала дала свой весомый результат – объем годового грузооборота составил 2,424 млн тонн – и доказала, что ТБТ способен обработать еще больше груза».

По итогам Туапсинский балкерный терминал по итогам 2025 года нарастил грузооборот на 21%, или на 421 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом, когда ТБТ перевалил 2,003 млн тонн. Этот результат Туапсинский балкерный терминал достиг впервые за всю историю работы терминала.

Всего за период с 2020 по 2025 годы ТБТ увеличил объемы перевалки на 49% – с 1,629 млн тонн удобрений по итогам 2020 года до 2,424 млн тонн по итогам 2025. В том числе за декабрь 2025 года было отгружено 206,15 тыс. т минеральных удобрений – рост 20% в сравнении год к году.

«В течение нескольких лет терминал последовательно наращивает перевалку, уверенно справляясь с возложенными задачами растущего экспорта российских минеральных удобрений и оставаясь надежным и удобным логистическим центром для поставок сырья в страны Глобального Юга. Факторы такого роста: командная работа всего коллектива, операционные изменения, эффективное планирование и взаимодействие с партнерами и портовыми властями», – отмечает исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов.

В 2026 году ТБТ планирует перевалить не менее 2,5 млн тонн минеральных удобрений.

Фото: Туапсинский балкерный терминал