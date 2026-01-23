Информационно-аналитическое агентство
Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
23.01.2026

    • В декабре 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 7,5% относительно показателя 2024 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 89,3% всех грузов, увеличился на 8%. В каботаже было перевалено на 16,9% больше, чем годом ранее. Транзит вырос на 48,4%. Импорт, напротив, снизился на 22,6%.

    В декабре 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,1%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 29%, нефтепродуктов – 24,2% от общего объема перевалки. На химические и минеральные удобрения в декабре 2025 года приходилось 13,9%, на уголь и кокс – 11,9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, оборот которых вырос в 2 раза. Зерна было обработано на 99,1% больше, чем в декабре 2024 года. Перевалка металлолома увеличилась на 57,4%.

    Наиболее значительно, на 77,8% снизился оборот цветных металлов. Руды было обработано на 59,3% меньше, чем в декабре 2024 года, лесных грузов – на 49% меньше.

    В декабре 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 45,5%, Приморск обработал 26,4%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 19,2%.

