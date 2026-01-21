Информационно-аналитическое агентство
Операционные итоги Глобал Портс, 2 квартал и 1 полугодие 2025
21.01.2026

Операционные итоги Глобал Портс за 4 квартал и 2025 год

    • Глобал Портсs опубликовал основные операционные показатели за четвертый квартал и весь 2025 год.

    Как сообщили SeaNews в холдинге, динамика консолидированного контейнерного грузооборота морских терминалов Глобал Портс в 2025 году была лучше рынка.

    Итоги 4 квартала

    В четвертом квартале 2025 года консолидированный морской контейнерооборот Глобал Портс снизился относительно аналогичного периода 2024 года на 11,1% до 266 тыс. TEU.

    Объем перевалки контейнеров на морских терминалах Глобал Портс на Северо-Западе сократился на 2,1%, до 165 тыс. TEU, на терминалах Дальневосточного бассейна – на 22,8% до 101 тыс. TEU.

    Контейнерооборот тылового терминала в Янино в четвертом квартале 2025 года вырос на 12,3% до 17 тыс. TEU. Оборот неконтейнерных грузов увеличился на 44,7% до 35 тыс. тонн.

    Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов Глобал Портс в 4 квартале 2025 года составил 1 498 тыс. тонн (минус 4,7%).

    Объем перевалки удобрений на терминалах Балтийского бассейна увеличился на 24,7% до 1 112 тыс. тонн, при этом объем менее маржинальной перевалки угля снизился на 63,8% до 158 тыс. тонн.

    По данным Глобал Портс, в четвертом квартале 2025 года российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 9,5% относительно аналогичного периода 2024 года и составил 1 378 тыс. TEU.

    Итоги 2025 года

    По итогам 2025 года консолидированный морской контейнерооборот Глобал Портс снизился относительно аналогичного показателя 2024 года на 4,4% и составил до 1 101 тыс. TEU.

    В Балтийском бассейне холдинг продолжил опережать рынок по темпам роста, отмечают в компании. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах Глобал Портс на Северо-Западе вырос на 13,2% до 736 тыс. TEU против роста в регионе на 4,7%.

    Терминалы Дальневосточного бассейна снизили перевалку на 27,2% до 365 тыс. TEU.

    Контейнерооборот тылового терминала в Янино в 2025 году вырос на 6,7% до 61 тыс. TEU. Оборот неконтейнерных грузов увеличился на 24,3% до 131 тыс. тонн.

    Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов Глобал Портс продолжил расти и составил 6 665 тыс. тонн (плюс 1,1%).

    Холдинг продолжает наращивать объем перевалки удобрений на терминалах Балтийского бассейна (плюс 19,8% до 4 458 тыс. тонн), последовательно снижая объем менее маржинальной перевалки угля (минус 46,2% до 1 286 тыс. тонн).

    По данным Глобал Портс, в 2025 году российский рынок морской перевалки контейнеров составил 5 350 тыс. TEU, что на 4,9% меньше, чем в 2024 году. На фоне оборотов груженого экспорта на уровне 2024 года снижение контейнеризированного импорта привело к сокращению объемов рынка в целом.

    2025 году Балтийский и Азово-Черноморский бассейны (рост на 4,7% и 4,1% соответственно) продолжили возвращать себе долю рынка, опережая по темпам роста контейнерные терминалы Дальнего Востока (-12,9%).

    Фото: Глобал Портс


