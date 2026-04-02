Прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
02.04.2026

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс, Октябрьская железная и ООО «Почтовая логистическая компания», дочерняя структура АО «Почта России», договорились развивать регулярные железнодорожные контейнерные перевозки из Китая на Северо-Запад России.

    Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, соответствующее трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали 2 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на Международном транспортно-логистическом форуме, организованном Фондом Росконгресс, генеральный директор Глобал Портс Альберт Лихолёт, начальник ОЖД Виктор Голомолзин и исполнительный директор ООО «ПЛК» Вилен Хильченко.

    Новый прямой железнодорожный сервис планируется запустить до конца второго квартала 2026 года. Он задуман для доставки в Россию почтовых отправлений, товаров народного потребления, в том числе бытовой техники, одежды и обуви. Ориентировочный срок следования грузов из Китая до Санкт-Петербурга составит 15 суток.

    ООО «ПЛК» и РЖД будут отправлять регулярные ускоренные контейнерные поезда с импортом по маршруту Хунчунь (КНР) – Камышовая – Уссурийск – «Логистический парк «Янино» (тыловой терминал Глобал Портс на границе Петербурга и Ленинградской области). В Янино контейнеры будут растариваться для дальнейшей отправки грузов по России.

    «Запуск прямого железнодорожного сервиса из Китая в Петербург значительно ускорит доставку импортных товаров в Северо-Западный регион России. Инфраструктура терминала Глобал Портс позволит нашим клиентам на месте провести все необходимые операции с грузом и без задержек отправить его получателю», – отметил А.Лихолёт.

    Фото: Глобал Портс


