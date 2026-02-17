Новый сервис на российский Дальний Восток

Дальневосточный терминал Глобал Портс в бухте Врангеля в феврале обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса. Как сообщили SeaNews в холдинге, Перевозки осуществляет морская линия Unity Line.

На линии работает контейнеровоз «Newstriver» вместимостью 744 TEU. Судно будет заходить на терминал Глобал Портс во Врангеле два раза в месяц. Ротация сервиса включают порты Шанхай, Пусан, Восточный и Владивосток.

В импортном направлении будут завозиться товары повседневного спроса: одежда, предметы быта, продукция пищевой промышленности. Совместно с ж/д оператором ГК «Дело» Глобал Портс обеспечивает регулярные отправки контейнеров с импортом с терминала во Врангеле в составе ускоренных контейнерных поездов в Центральную Россию, а также промышленные регионы Урала и Поволжья: Челябинск, Казань, Нижний Новгород и Пензу. Организация прямых перевозок без перегрузки в Москве позволяет оптимизировать логистику и сократить сроки доставки для конечных грузополучателей, отметили в компании.

В экспортном направлении пойдут товары химической, металлургической и сельскохозяйственной отраслей.

Фото: Глобал Портс