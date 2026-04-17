Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2026
17.04.2026

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2026

    • Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая относительно прошлой недели незначительно повысились, в направлении южных – не изменились.

    Так, на 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся диапазоне 26-27 за тонну, выше, чем неделей ранее.

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая не изменились и составляют 45-47 долларов за тонну.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: ВМТП


    Новости по теме
    16.02.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2026
    Ставки идут вниз.
    Только для подписчиков
    2026CCFIконтейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    10.03.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 уменьшился на 26,7%
    Экспорт уменьшился на 61,3%
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    23.03.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2026 увеличился на 17,7%
    Экспорт вырос на 15,3%, импорт – на 20,5%
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    16.01.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 3, 2026
    Ставки снизились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    03.03.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2026 увеличился на 4%
    Экспорт вырос на 6,4%.
    2026ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    20.03.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 12, 2026
    Индекс слегка подрос.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0


