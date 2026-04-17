Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 16, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных портов Китая относительно прошлой недели незначительно повысились, в направлении южных – не изменились.

Так, на 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся диапазоне 26-27 за тонну, выше, чем неделей ранее.

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении южных портов Китая не изменились и составляют 45-47 долларов за тонну.

Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

