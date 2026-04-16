В 2026 году на Дальнем Востоке ликвидируют 17 затонувших судов, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

Работы по подъёму судов начнутся в мае-июне с учётом погодных условий в регионах, которые участвуют в проекте, – на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Приморском крае, Магаданской области и впервые в Якутии.

На Чукотке планируется ликвидировать 5 судов, на Камчатке – 4, на Сахалине – 3, в Приморье и Магаданской области – по два, в Якутии – одно.

Росморречфлот совместно с регионами выступает основным исполнителем проекта.

В прошлом году в акваториях на Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших судов – на 9 судов больше, чем было запланировано.

