Новая техника для терминалов Глобал Портс на Балтике
31.03.2026

    • Стивидорный холдинг Глобал Портс закупил для своих морских северо-западных терминалов 12 единиц портовой спецтехники, сообщили SeaNews в холдинге. Новые машины в плановом порядке заменят выводимые из эксплуатации, а также позволят усилить парк оборудования на фоне высокого спроса на перевалку удобрений, пояснили в Глобал Портс.

    Парк терминала «Петролеспорт» пополнил новый сверхтяжёлый ричстакер грузоподъёмностью 45 тонн. Перегружатель, изготовленный китайским производителем Sany, оснащён выносными аутригерами (опорами). Это позволяет ему «дотягиваться» и перегружать контейнеры на большем вылете стрелы, например, через ж/д путь.

    Для «Первого контейнерного терминала» закуплено пять портовых тягачей Shacman, для «Усть-Лужского контейнерного терминала» – четыре. Тягачи оснащены новыми полуприцепами, полным приводом 4х4, обладают высокой маневренностью и способны перемещать автопоезд массой до 90 тонн. Машины используются для внутрипортовой транспортировки контейнеров.

    Кроме того, Глобал Портс продолжает внедрять в работу спецтехнику на электрической тяге. Для терминала «Моби Дик» в Кронштадте приобретено два вилочных электропогрузчика грузоподъёмностью 3,5 тонны. Машины могут работать без подзарядки до 8 часов, а время заряда аккумуляторной батареи составляет 90 минут. Погрузчики оснащены встроенной системой видеофиксации с двумя наружными и одной салонной камерами, интеллектуальной системой безопасности. При обнаружении препятствий в зоне движения система подаёт звуковой сигнал водителю, а при движении задним ходом – автоматически снижает скорость или помогает экстренно затормозить.

    Фото: Глобал Портс


