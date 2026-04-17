Операционные итоги Глобал Портс, 1 квартал 2026

Глобал Портс опубликовал основные операционные показатели за первый квартал 2026 года.

Как сообщили SeaNews в Глобал Портс, консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам первого квартала 2026 года сократился на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне спада российского контейнерного рынка на 3,9%.

По итогам первого квартала 2026 года терминалы в составе Глобал Портс перевалили 258 тыс. TEU из 1,3 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 19,5% российского контейнерного рынка.

На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров на терминалах Глобал Портс увеличился на 17,7% до 107 тыс. TEU, тогда как рост по рынку в регионе составил 2,4%.

Контейнерооборот Глобал Портс в Балтийском бассейне снизился на 29,2% до 151 тыс. TEU. Данное падение произошло на фоне тяжелой ледовой обстановки и вынужденного временного перетока грузов на более доступные терминалы и виды транспорта, как сообщается в отчете компании. В то же время, объем перевалки контейнеров по всему рынку снизился на 11,6%.

Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов в первом квартале 2026 года уменьшился на 20,4% относительно первого квартала 2025 года и составил 1,4 млн тонн. Как объясняют в Глобал Портс, на это повлиял отказ холдинга от перевалки угля (-92,1% до 24 тыс. тонн) в пользу более маржинальных видов груза (в частности, удобрений). При этом, из-за неблагоприятной ледовой обстановки также произошло снижение в объеме перевалки удобрений в Балтийском бассейне (-7,3% до 1,1 млн тонн).

Перевалка ро-ро грузов и автомобилей составила около 5 десятков ед. (-98,1%), прочих неконтейнерных грузов – 215 тыс. тонн (+7,4%).

Контейнерооборот тылового терминала в Янино составил в первом квартале 2026 составил 14 тыс. TEU (-18,5%). Грузооборот неконтейнерных грузов на тыловом терминале повысился на 5,5% до 29 тыс. тонн.

