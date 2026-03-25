Грузооборот Дальневосточного бассейна в феврале 2026 вырос на 14,2%

В феврале 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 14,2% относительно показателя аналогичного месяца 2025 года.

Экспорт, на долю которого приходилось 86,2% всего грузооборота, вырос на 14,4%. Транзит сократился на 35%. Импорт повысился на 33,3%. В каботаже было перевалено на 4,5% меньше, чем в феврале 2025 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в феврале 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,6%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 78% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в феврале 2026 года доля угля и кокса составляла 47,3%, нефти и нефтепродуктов – 25% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,4%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте цветных металлов, перевалка которых выросла почти в 2,5 раза. Зерна было обработано на 62,9% больше, чем годом ранее, оборот руды увеличился на 23,4%.

Наиболее значительно, на 63,9% снизился грузопоток черных металлов. Накатных грузов (ро-ро) перевалили на 54,1% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 43,5% меньше.

В феврале 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 36,9%, Ванино обработал 20,4%, на Владивосток приходилось 13,7%.

