Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
03.03.2026

Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2026 увеличился на 4%

    • В январе 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4% относительно показателя аналогичного месяца 2025 года.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в январе 2026 увеличился на 4%

    Экспорт, на долю которого приходилось 86,1% всего грузооборота, вырос на 6,4%. Импорт снизился на 8%, транзит – на 81,2%. В каботаже было перевалено на 8,2% меньше, чем в январе 2025 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, в январе 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,2%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в январе 2026 года доля угля и кокса составляла 44,6%, нефти и нефтепродуктов – 26,3% и 5,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 10,9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих насыпных грузов, перевалка которых выросла на 30,8%. Руды было обработано на 27,4% больше, чем годом ранее, оборот грузов на паромах увеличился на 18,8%.

    Наиболее значительно, на 73,9% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Черных металлов перевалили на 58,5% меньше, чем годом ранее, тарно-штучных грузов – на 40,9% меньше.

    В январе 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,8%, Ванино обработал 20%, на Владивосток приходилось 14%.

