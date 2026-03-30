Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2025 уменьшился на 7,2%
30.03.2026

Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2026: выросла перевалка сжиженного газа

    • В феврале 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 20,2% относительно показателя февраля 2025 года.

    Подписаться

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 2%. В каботаже было перевалено на 57,7% больше, чем годом ранее.

    В феврале 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,4%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,6%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (34,8%). Доля угля и кокса в феврале 2026 года составила 9,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 90,9%. Хим. и мин. удобрений было обработано на 42% больше, чем в феврале 2025 года. Оборот сжиженного газа увеличился на 40,6%.

    Наиболее значительно, на 77,4% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Лесных грузов перевалили на 68,8% меньше, чем годом ранее, прочих генеральных грузов – на 51,2% меньше.

    В феврале 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,4%, Сабетта обработала 32,6%, на Варандей приходилось 6,2%.

    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2026
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России вырос на 0,5%.
    Только для подписчиков
    2026КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    04.03.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2026 вырос на 8,7%
    Каботаж увеличился на 4,7%.
    2026Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    25.02.2026
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2026 сократился на 15,4%
    Экспорт снизился на 19,1%, импорт – на 11,3%
    2026Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    31.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%
    Импорт упал на 82,4% экспорт – на 77,8%.
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    24.02.2026
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2026 снизился на 25%
    Импорт уменьшился на 37,5%.
    2026Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 13, 2026
    31.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 снизился на 77,7%
    30.03.2026 2 000 тонн агропродукции из Новосибирска в Тяньцзинь
    30.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 в деталях
    30.03.2026 ONE покупает долю в терминалах
    30.03.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    23.03.2026 О.Белозёров переназначен на должность главы РЖД
    17.03.2026 Назначен начальник Пулковской таможни
    16.03.2026 Назначения в ФТС
    13.03.2026 Когда будет нужна бумажная накладная
    12.03.2026 О знаках различия для речников
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •