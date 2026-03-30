Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2026: выросла перевалка сжиженного газа

В феврале 2026 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 20,2% относительно показателя февраля 2025 года.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт увеличился на 2%. В каботаже было перевалено на 57,7% больше, чем годом ранее.

В феврале 2026 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 12,4%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 40,6%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (34,8%). Доля угля и кокса в феврале 2026 года составила 9,3%.

Самая высокая динамика была в сегменте руды, перевалка которой выросла на 90,9%. Хим. и мин. удобрений было обработано на 42% больше, чем в феврале 2025 года. Оборот сжиженного газа увеличился на 40,6%.

Наиболее значительно, на 77,4% снизился грузопоток прочих навалочных грузов. Лесных грузов перевалили на 68,8% меньше, чем годом ранее, прочих генеральных грузов – на 51,2% меньше.

В феврале 2026 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 57,4%, Сабетта обработала 32,6%, на Варандей приходилось 6,2%.

