Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2026
11.02.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 6, 2026
    Ставки повысились.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    12.01.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2026
    Ставки увеличились.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыставки
    0
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    10.02.2026
    Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения составило 445,6 тыс. TEU.
    2026Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    05.02.2026
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 6 неделя 2026
    На 6 неделе 2026 года в Санкт-Петербурге, по данным Oil Monster, на 4 февраля […]
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливороссийский рынокЦены
    0
    15.01.2026
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 3 неделя, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.02.2026 Все порты Финляндии, итоги 2025
    11.02.2026 Оборот мировых контейнерных линий, итоги 2025
    10.02.2026 Железнодорожные контейнеры, январь 2026
    10.02.2026 Контейнерооборот портов Китая в январе-ноябре 2025
    09.02.2026 Первые контейнерные поезда FESCO из Кургана в Китай
    09.02.2026 Чуть меньше самых больших
    Госрегулирование Показать всё
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    10.02.2026 10 уголовных дел по факту контрабанды леса
    03.02.2026 Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    02.02.2026 Новый временный запрет на экспорт бензина
    29.01.2026 Навигационные пломбы станут обязательными с 11 февраля
    29.01.2026 Назначение в Пулковской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •