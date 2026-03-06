Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
06.03.2026

Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2026
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 7, 2026
    Повышение ставок.
    Только для подписчиков
    2026Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    16.01.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 3, 2026
    Ставки стоят на месте.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    05.02.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2025: выросла перевалка зерна
    Экспорт снизился на 34,1%.
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    22.01.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот вырос на 7,5%.
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    29.01.2026
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в декабре 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 8%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    11.02.2026
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2026
    На 7 неделе 2026 года в Роттердаме, по данным Oil Monster, на 10 февраля […]
    Только для подписчиков
    2026Бункерное топливоБункеровкаЦены
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.03.2026 Первый контейнерный поезд из 142 условных вагонов из Тобольска
    06.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 снизился на 69,5%
    06.03.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 10, 2026
    05.03.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях
    05.03.2026 Регионы-лидеры по погрузке на жд, февраль 2026
    04.03.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    11.02.2026 Обязательные навигационные пломбы в действии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •