Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2026

16.04.2026
16.04.2026

    • На 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно 15 недели не изменились, партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax – на отдельные направления снизились.

    По данным брокерской компании Nitro Shipping, на 15 неделе этого года средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax находятся на уровне $24 за тонну, на перевозку партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax до $23 за тонну, как и неделей ранее.

    Из Новороссийска в адрес Египта на Средиземное море ставка для судов типа Handymax при объеме партий зерна 30 тыс. тонн осталась прежней и находится на уровне $25 за тонну, при объеме 50 тыс. тонн судами типа Panamax ставка составляет $24.

    На направлении Новороссийск – Алжир ставка на перевозку партии зерна 30 тыс. тонн судами типа Handymax не изменилась составляет $35 за тонну. На перевозку партии зерна 50 тыс. тонн судами типа Panamax ставка составляет $34 за тонну, как и неделей ранее.

    Данные по ставкам из Новороссийска на перевозку партии зерновых в адрес Ирана объемом 30 тыс. тонн судами типа Handymax и на перевозку партии зерновых 50 тыс. тонн судами типа Panamax на этой неделе опубликованы. До этого ставки по понятным причинам не публиковались по понятным причинам на протяжении 5 недель.

    Так, ставка из Новороссийска на перевозку партии зерновых в адрес Ирана объемом 30 тыс. тонн судами типа Handymax составляет $70, тогда как 5 недель ранее ставка находилась на уровне $42, Ставка на перевозку партии зерновых 50 тыс. тонн судами типа Panamax равна $64. При этом 5 недель назад она составляла $42.

    На направлении Новороссийск – Бангладеш и Новороссийск – Китай ставки на перевозку партии зерна 50 тыс. тонн судами типа Panamax остались на уровне прошлой недели – $50 за тонну.

    Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: НЗТ


