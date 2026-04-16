Фрахтовый рынок Черного моря, 16 неделя, 2026

На 16 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно 15 недели не изменились, партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax – на отдельные направления снизились.
По данным брокерской компании Nitro Shipping, на 15 неделе этого года средняя ставка на перевозку зерновых грузов на направлении Новороссийск – Искендерун (Турция) партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax находятся на уровне $24 за тонну, на перевозку партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax до $23 за тонну, как и неделей ранее.
Из Новороссийска в адрес Египта на Средиземное море ставка для судов типа Handymax при объеме партий зерна 30 тыс. тонн осталась прежней и находится на уровне $25 за тонну, при объеме 50 тыс. тонн судами типа Panamax ставка составляет $24.
На направлении Новороссийск – Алжир ставка на перевозку партии зерна 30 тыс. тонн судами типа Handymax не изменилась составляет $35 за тонну. На перевозку партии зерна 50 тыс. тонн судами типа Panamax ставка составляет $34 за тонну, как и неделей ранее.
Данные по ставкам из Новороссийска на перевозку партии зерновых в адрес Ирана объемом 30 тыс. тонн судами типа Handymax и на перевозку партии зерновых 50 тыс. тонн судами типа Panamax на этой неделе опубликованы. До этого ставки по понятным причинам не публиковались по понятным причинам на протяжении 5 недель.
Так, ставка из Новороссийска на перевозку партии зерновых в адрес Ирана объемом 30 тыс. тонн судами типа Handymax составляет $70, тогда как 5 недель ранее ставка находилась на уровне $42, Ставка на перевозку партии зерновых 50 тыс. тонн судами типа Panamax равна $64. При этом 5 недель назад она составляла $42.
На направлении Новороссийск – Бангладеш и Новороссийск – Китай ставки на перевозку партии зерна 50 тыс. тонн судами типа Panamax остались на уровне прошлой недели – $50 за тонну.
Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.
