Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
26.01.2026

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%

    • В декабре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,3% относительно показателя декабря 2024 года.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 0,9%. Импорт уменьшился на 1,5%.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 22,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 4,7% больше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 21,3% приходилось на рефконтейнеры, 78,7% – на сухие.

    57,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 42,1% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров сократилась на 12%.

    В декабре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ всего 0,004%.

