Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре снизился на 0,3%

В декабре 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 0,3% относительно показателя декабря 2024 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 0,9%. Импорт уменьшился на 1,5%.
Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2025 года соответствовала 22,2%.
Груженых контейнеров было обработано на 4,7% больше, чем в декабре 2024 года. Из общего объема груженых 21,3% приходилось на рефконтейнеры, 78,7% – на сухие.
57,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 42,1% – в экспорте, 0,01% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров сократилась на 12%.
В декабре 2025 года почти все контейнеры прошли через Новороссийск, на Порт Кавказ всего 0,004%.
