Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2025 в деталях
22.04.2026

Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 повысился на 18,7%

    • В марте 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна повысился на 18,7% относительно показателя марта 2025 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Подписаться

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 70,1% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 29,2%. Транзит снизился на 4,5%. В каботаже было перевалено на 45,8% больше, чем годом ранее. Импорт сократился на 14,4%.

    В марте 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,5%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 47% приходилось на нефтеналивные грузы. В марте 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 34,7% и 12,4% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 20,6%, на уголь и кокс – 12,3%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте рыбы и рыбопродуктов, перевалка которых выросла в 3,8 раза. Зерна было обработано более чем в 2 раза больше, чем в марте 2025 года, оборот лесных грузов увеличился на 73,1%.

    Наиболее значительно, на 53,7% снизилась перевалка тарно-штучных грузов. Сжиженного газа перевалили на 39,1% меньше, чем в марте 2025 года. Цветных металлов обработали на 26,1% меньше.

    В марте 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 58,4%, доля порта Тамань соответствовала 18,7%, Туапсе – 7,9%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    • Добавить комментарий

  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •