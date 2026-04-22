Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 повысился на 18,7%

В марте 2026 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна повысился на 18,7% относительно показателя марта 2025 года.

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 70,1% всех грузов, увеличился относительно показателя аналогичного месяца 2025 года на 29,2%. Транзит снизился на 4,5%. В каботаже было перевалено на 45,8% больше, чем годом ранее. Импорт сократился на 14,4%.

В марте 2026 года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,5%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более 47% приходилось на нефтеналивные грузы. В марте 2026 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 34,7% и 12,4% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 20,6%, на уголь и кокс – 12,3%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте рыбы и рыбопродуктов, перевалка которых выросла в 3,8 раза. Зерна было обработано более чем в 2 раза больше, чем в марте 2025 года, оборот лесных грузов увеличился на 73,1%.

Наиболее значительно, на 53,7% снизилась перевалка тарно-штучных грузов. Сжиженного газа перевалили на 39,1% меньше, чем в марте 2025 года. Цветных металлов обработали на 26,1% меньше.

В марте 2026 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 58,4%, доля порта Тамань соответствовала 18,7%, Туапсе – 7,9%.

