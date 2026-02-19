Гамбург вырос на контейнерах: итоги 2025

Грузооборот порта Гамбург составил по итогам 2025 года 114,6 млн тонн, на 2,6% выше, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Port of Hamburg Marketing.

Основным драйвером роста было увеличение контейнерооборота. Всего в 2025 году было обработано 8,3 млн TEU, на 7,3% больше, чем в 2024 году. В тоннах к составил 4,6%.

Контейнерооборот показывал существенный рост в каждом квартале прошедшего года: плюс 6,3% в первом квартале, плюс 12,4% во втором, плюс 6,7% в третьем и плюс 3,9% в четвертом.

Увеличение контейнерооборота было в значительной мере обеспечено ростом на китайском направлении – на 6,5%, а также в сообщении с Малайзией – на 84,3% и Индией – на 49,2%. Кроме того, на 21,2% поднялся контейнеропоток на североевропейском трейде (в сообщении с Финляндией. Данией, Норвегией, Швецией).

В то же время, контейнерооборот с США упал на 25,6% вследствие тарифной политики Штатов.

Перевалка массовых грузов сократилась на 1,7% до 32,4 млн тонн. При этом если оборот налива увеличился на 0,7%, то оборот сухогрузов снизился на 2,7%.

В том числе перевалка зерновых обвалилась на 45,8% по причине снижения экспорта. На 5,6% упал грузопоток удобрений, на 4,3% – руды.

В то же время, на 19,5% вырос оборот строительных материалов, на 16,3% – химических грузов, на 17,1% – прочих сухогрузов.

Фото: Shipspotting / Axel aus Do