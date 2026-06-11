FESCO открыла летнюю навигацию на Чукотку

Транспортная группа FESCO открыла летнюю навигацию 2026 года на Чукотку. Как сообщили SeaNews в Группе, с июня по ноябрь планируется выполнить пять рейсов в порты Анадырь и Эгвекинот.

Первый теплоход FESCO с грузами для региона покинул Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO) и направился в главные порты Чукотского автономного округа. Рейс проходит в рамках морской каботажной линии FESCO Anadyr Direct Line (FADL).

Судно доставит на полуостров 122 тонны генеральных грузов и 334 TEU. Расчетная дата прибытия в Эгвекинот — 18 июня, в Анадырь — 21 июня. БОльшую часть грузов составляют продукты питания (167 TEU), а также стройматериалы (80 TEU), бытовая техника (19 TEU), 35 единиц автомобилей и спецтехники.

«Ледовый класс наших судов позволяет работать на Чукотке с первых и до последних дней навигации, чтобы в этот ограниченный период доставлять в регион продовольствие, различные товары, оборудование и технику. Работа ведется в постоянном контакте с портами, грузоотправителями, администрацией Чукотского автономного округа, Минтрансом России для обеспечения стабильных поставок грузов на полуостров», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

Фото: FESCO