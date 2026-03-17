17.03.2026

FESCO назвала сервис в честь панды

    • Маршрут Транспортной группы FESCO Чэнду – Москва получил имя FESCO Katyusha Shuttle в честь первой большой панды, родившейся в России, сообщили SeaNews в Группе. Презентация нового формата сервиса прошла на площадке выставки «ТрансРоссия».

    В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов, советник Посольства КНР в РФ Чжоу Хао и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Первый контейнерный поезд с названием FESCO Katyusha Shuttle уже прибыл в Москву. Сервис соединяет российскую столицу c Чэнду, который в Китае считается «столицей панд». С 2025 года Группа реализует совместно с Московским зоопарком проект по поддержке этого редкого вида животных и программы «Пандадипломатия», нацеленной на дальнейшее улучшение взаимоотношений России и Китая.

    «Новое имя сервиса повышает его узнаваемость на российско-китайском направлении, подчеркнет его особенность и в определенной степени познакомит наших клиентов с самобытностью Чэнду – ключевого логистического центра юго-западного Китая», — отметил Г.Маслов.

    Железнодорожный сервис между Москвой и Чэнду действует с осени 2024 года. Основной грузопоток в импорте формируют товары народного потребления из провинции Сычуань и других регионов юго-запада Китая.

    Маршрут может проходить как по территории Монголии, так и по территории Казахстана через сухопутные погранпереходы. Средний транзитный срок составляет около 28 дней. Контейнерные поезда прибывают на станцию Силикатная на границе Москвы и Московской области.

    Перевозки выполняются с использованием собственных активов Группы, что позволяет контролировать логистическую цепочку на всех этапах и обеспечивать стабильность сервиса. Клиентам также доступен формат доставки «от двери до двери».

    Фото: FESCO


