FESCO и ТЛК «Чехов» договорились о развитии сотрудничества

Транспортная группа FESCO и ТЛК «Чехов» подписали соглашение, предусматривающее расширение совместных проектов по оказанию транспортно-логистических услуг в сфере терминальной обработки грузов, сообщили SeaNews в группе.

Документ о намерениях сотрудничества подписали в ходе выставки «ТрансРоссия» коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Кравченко и генеральный директор ООО «ТЛК „Чехов“» Асомжон Икромов.

Стороны намерены развивать совместную работу по обработке и перевалке контейнерных грузов на базе инфраструктуры ТЛК «Чехов» в Московской области, который располагает складскими терминалами, железнодорожной инфраструктурой и таможенным комплексом.

Партнерство также предусматривает проработку новых логистических решений, в том числе возможность отправки контейнерных поездов FESCO из ТЛК «Чехов» в различные города России.

Сотрудничество с подмосковным терминалом позволяет FESCO расширять операционные возможности на Московском транспортном узле и развивать сеть собственных железнодорожных сервисов, пояснили в группе.

В конце 2025 года FESCO запустила контейнерные отправки с ТЛК «Чехов» в Благовещенск, Хабаровск и Читу. Кроме того, организовала контейнерные поезда из Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO) до ТЛК «Чехов» с импортными грузами из стран Азии.

