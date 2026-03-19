Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO и ТЛК «Чехов» договорились о развитии сотрудничества
19.03.2026

    • Транспортная группа FESCO и ТЛК «Чехов» подписали соглашение, предусматривающее расширение совместных проектов по оказанию транспортно-логистических услуг в сфере терминальной обработки грузов, сообщили SeaNews в группе.

    Документ о намерениях сотрудничества подписали в ходе выставки «ТрансРоссия» коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (ФИТ, входит в FESCO) Алексей Кравченко и генеральный директор ООО «ТЛК „Чехов“» Асомжон Икромов.

    Стороны намерены развивать совместную работу по обработке и перевалке контейнерных грузов на базе инфраструктуры ТЛК «Чехов» в Московской области, который располагает складскими терминалами, железнодорожной инфраструктурой и таможенным комплексом.

    Партнерство также предусматривает проработку новых логистических решений, в том числе возможность отправки контейнерных поездов FESCO из ТЛК «Чехов» в различные города России.

    Сотрудничество с подмосковным терминалом позволяет FESCO расширять операционные возможности на Московском транспортном узле и развивать сеть собственных железнодорожных сервисов, пояснили в группе.

    В конце 2025 года FESCO запустила контейнерные отправки с ТЛК «Чехов» в Благовещенск, Хабаровск и Читу. Кроме того, организовала контейнерные поезда из Владивостокского морского торгового порта (входит в FESCO) до ТЛК «Чехов» с импортными грузами из стран Азии.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •