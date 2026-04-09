Интермодальный контейнерный сервис между Анкарой и Новороссийском
09.04.2026

    • Транспортная группа FESCO начала выполнять интермодальные контейнерные перевозки между Анкарой и Новороссийском через порт Гебзе, сообщили SeaNews в Группе.

    Из Анкары грузы доставляются в составе контейнерных поездов, отправляющихся по маршруту еженедельно. Транзитное время железнодорожной перевозки составляет 1-2 дня. После прибытия в турецкий порт Гебзе контейнеры размещаются на судне Группы, которое работает на регулярной морской линии FESCO Turkey Black Sea. Срок морской доставки в порт Новороссийск составляет в среднем от трех суток.

    По заявке клиента в рамках сквозной перевозки грузы также могут быть отправлены из Новороссийска в Москву еженедельными контейнерными поездами FESCO Novorossiysk Moscow Shuttle, а из столичного региона – в другие города России.

    Интермодальный сервис функционирует и в обратном направлении для перевозки экспортной продукции из России в центральную Турцию. К отправке принимаются любые, в том числе тяжелые грузы партиями от 8 сорокафутовых или 10 двадцатифутовых контейнеров. Кроме того, Группа может организовать автодоставку до склада грузополучателя в пределах региона Центральная Анатолия.

    Первые контейнеры из Анкары, груженные неопасной химией и товарами народного потребления, уже прибыли в Новороссийск. Первая экспортная партия отправится в ближайшее время.

    Фото: FESCO


