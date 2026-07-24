FESCO увеличила контейнерные перевозки

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») по итогам первого полугодия 2026 года перевезла свыше 15 тыс. TEU морским сервисом FESCO Indian Line West (FIL-W), который напрямую соединяет порты Индии, стран Аравийского полуострова с Новороссийском. Это на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили SeaNews в группе.

В импортном направлении контейнерные перевозки выросли на 70% по сравнению с первым полугодием 2025 года и составили 8,7 тыс. TEU. В экспортном направлении отправки в рамках FIL-W превысили 6,3 тыс. TEU, что на 81% больше, чем годом ранее.

«Рост объемов перевозок стал результатом увеличения провозной способности сервиса. В середине 2025 года FESCO ввела на линию третье судно, а в начале 2026 года произвела ротацию и поставила на маршрут контейнеровоз большей вместимости», — поясняют в компании.

FESCO также расширила логистические возможности FIL-W. В первом квартале 2026 года Группа начала использовать порт Джидда (Саудовская Аравия) в качестве логистического хаба для доставки грузов в страны Аравийского полуострова, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар, Бахрейн, Кувейт. Кроме того, на базе FIL-W Группа запустила перевозки в африканские порты Дурбан (ЮАР) и Дар-эс-Салам (Танзания).

Фото предоставлено пресс-службой FESCO