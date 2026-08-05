Регулярный контейнерный поезд из ТЛК «Чехов» в Читу

Транспортная группа FESCO запустила новый регулярный контейнерный поезд из транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Чехов» в Московской области до станции Чита-1, сообщили SeaNews в группе.

Поезда отправляются два раза в месяц. Среднее время в пути до станции назначения составляет 9 суток. Основу грузопотока формируют товары народного потребления, продукты питания и строительные материалы. Планируемый объем перевозок составит до 250 TEU в месяц.

Первый контейнерный поезд в рамках сервиса, груженный 80 TEU, прибыл в Читу 1 августа. Помимо железнодорожной перевозки, клиентам FESCO также доступна автодоставка грузов «от двери до двери» как по территории Москвы и соседних регионов, так и по территории Забайкальского края.

«Новый регулярный поезд предлагает грузоотправителям прямое логистическое решение для доставки товаров в Читу и в целом делает цепочку поставок из столичного региона в Забайкальский край более предсказуемой и удобной», – отметила коммерческий директор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Наталья Иванникова.

Фото: FESCO