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До завершения приема заявок на премию «Экспедитор года» остается меньше двух недель
05.08.2026

До завершения приема заявок на премию «Экспедитор года» остается меньше двух недель

    • Оргкомитет XVI Международного контейнерного форума ESE-2026 приглашает транспортно-экспедиционные компании и операторов контейнерного рынка принять участие в ежегодной отраслевой премии «Экспедитор года». Прием заявок продлится до 14 августа, а имена победителей будут объявлены 17 сентября на торжественной церемонии в рамках форума ESE-2026 в Красной Поляне.

    Премия учреждена с целью выявления и поощрения лучших практик в сфере контейнерной логистики, популяризации успешных проектов, повышения качества транспортно-экспедиторских услуг и развития профессионального сообщества.

    К участию приглашаются транспортно-экспедиционные компании, работающие в сегменте контейнерных перевозок, а также компании-операторы — собственники подвижного состава. Конкурс проводится отдельно среди компаний-операторов, экспедиторских компаний крупного бизнеса и компаний малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает объективную оценку участников с учетом специфики их деятельности.

    В этом году компании могут заявить о своих достижениях сразу в нескольких номинациях.

    Базовые номинации:

    • «Лучший железнодорожный сервис»;
    • «Лучший морской сервис»;
    • «Лучший мультимодальный оператор»;
    • «Мастер специализированных перевозок»;
    • «Лидер региона»;
    • «Лидер направления».

    Специальные номинации:

    • «Прорыв года»;
    • «Инновационный проект года»;
    • «Лидер контейнерного лизинга»;
    • «Лучший клиентский сервис»;
    • «Перевозка года»;
    • «Цифровой экспедитор года»;
    • «Лучший контейнерный терминал».

    Оценку заявок проведет независимое экспертное жюри на основании результатов деятельности компаний, динамики развития, реализованных проектов, достижений и обратной связи от рынка.

    В 2026 году премия проходит при информационной поддержке информационно-аналитического агентства SeaNews.

    Прием заявок открыт до 14 августа 2026 года.

    Подробная информация о премии, номинациях и условиях участия — на официальном сайте: https://clck.ru/3V6Myp


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