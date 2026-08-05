До завершения приема заявок на премию «Экспедитор года» остается меньше двух недель

Оргкомитет XVI Международного контейнерного форума ESE-2026 приглашает транспортно-экспедиционные компании и операторов контейнерного рынка принять участие в ежегодной отраслевой премии «Экспедитор года» . Прием заявок продлится до 14 августа, а имена победителей будут объявлены 17 сентября на торжественной церемонии в рамках форума ESE-2026 в Красной Поляне.

Премия учреждена с целью выявления и поощрения лучших практик в сфере контейнерной логистики, популяризации успешных проектов, повышения качества транспортно-экспедиторских услуг и развития профессионального сообщества.

К участию приглашаются транспортно-экспедиционные компании, работающие в сегменте контейнерных перевозок, а также компании-операторы — собственники подвижного состава. Конкурс проводится отдельно среди компаний-операторов, экспедиторских компаний крупного бизнеса и компаний малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает объективную оценку участников с учетом специфики их деятельности.

В этом году компании могут заявить о своих достижениях сразу в нескольких номинациях.

Базовые номинации:

«Лучший железнодорожный сервис»;

«Лучший морской сервис»;

«Лучший мультимодальный оператор»;

«Мастер специализированных перевозок»;

«Лидер региона»;

«Лидер направления».

Специальные номинации:

«Прорыв года»;

«Инновационный проект года»;

«Лидер контейнерного лизинга»;

«Лучший клиентский сервис»;

«Перевозка года»;

«Цифровой экспедитор года»;

«Лучший контейнерный терминал».

Оценку заявок проведет независимое экспертное жюри на основании результатов деятельности компаний, динамики развития, реализованных проектов, достижений и обратной связи от рынка.

В 2026 году премия проходит при информационной поддержке информационно-аналитического агентства SeaNews.

Прием заявок открыт до 14 августа 2026 года.

Подробная информация о премии, номинациях и условиях участия — на официальном сайте: https://clck.ru/3V6Myp