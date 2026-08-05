До завершения приема заявок на премию «Экспедитор года» остается меньше двух недель

Оргкомитет XVI Международного контейнерного форума ESE-2026 приглашает транспортно-экспедиционные компании и операторов контейнерного рынка принять участие в ежегодной отраслевой премии «Экспедитор года». Прием заявок продлится до 14 августа, а имена победителей будут объявлены 17 сентября на торжественной церемонии в рамках форума ESE-2026 в Красной Поляне.
Премия учреждена с целью выявления и поощрения лучших практик в сфере контейнерной логистики, популяризации успешных проектов, повышения качества транспортно-экспедиторских услуг и развития профессионального сообщества.
К участию приглашаются транспортно-экспедиционные компании, работающие в сегменте контейнерных перевозок, а также компании-операторы — собственники подвижного состава. Конкурс проводится отдельно среди компаний-операторов, экспедиторских компаний крупного бизнеса и компаний малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает объективную оценку участников с учетом специфики их деятельности.
В этом году компании могут заявить о своих достижениях сразу в нескольких номинациях.
Базовые номинации:
- «Лучший железнодорожный сервис»;
- «Лучший морской сервис»;
- «Лучший мультимодальный оператор»;
- «Мастер специализированных перевозок»;
- «Лидер региона»;
- «Лидер направления».
Специальные номинации:
- «Прорыв года»;
- «Инновационный проект года»;
- «Лидер контейнерного лизинга»;
- «Лучший клиентский сервис»;
- «Перевозка года»;
- «Цифровой экспедитор года»;
- «Лучший контейнерный терминал».
Оценку заявок проведет независимое экспертное жюри на основании результатов деятельности компаний, динамики развития, реализованных проектов, достижений и обратной связи от рынка.
В 2026 году премия проходит при информационной поддержке информационно-аналитического агентства SeaNews.
Прием заявок открыт до 14 августа 2026 года.
Подробная информация о премии, номинациях и условиях участия — на официальном сайте: https://clck.ru/3V6Myp