Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Задержания в Центральной акцизной таможне
17.07.2026

Задержания в Центральной акцизной таможне

    • Подразделением по противодействию коррупции Центрального таможенного управления при силовой поддержке таможенного СОБРа выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, в которую входили должностные лица одного из таможенных постов Центральной акцизной таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    Установлено, что должностные лица за вознаграждение действовали в интересах недобросовестного участника ВЭД, который реализовывал схемы уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов.

    Задокументированы многочисленные факты получения взяток. Ущерб бюджету Российской Федерации от противоправной деятельности по предварительным расчетам составил более 3 млн рублей.

    У участников преступной группы изъяты значительные суммы наличных денежных средств, банковские карты, ноутбуки, мобильные телефоны, документы и сведения.

    Возбуждено 4 уголовных дела, в то числе по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

    Скриншот видео ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.04.2026
    ФТС открывает таможенные классы в Люберцах
    В Люберцах на базе Российской таможенной академии подписали соглашение о создании профильных таможенных классов.
    ОбразованиеТаможняФТС
    0
    07.07.2026
    Как с верфи гребные винты украли
    Винты предназначались для буксиров. А попадут, скорее всего, в переплавку как лом.
    БуксирвинтИх нравыКриминал
    0
    16.04.2026
    Назначения в ФТС
    Назначены начальники Управления внутреннего аудита и двух региональных таможен.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    08.04.2026
    Назначен заместитель руководителя ФТС
    Заместителем руководителя ФТС России назначен Агепсим Ашкалов.
    НазначенияТаможняФТС
    0
    10.07.2026
    Назначения в ФТС
    Назначен начальник Главного управления информационных технологий.
    НазначенияФТС
    0
    01.07.2026
    Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    В составе Центральной почтовой таможни
    ФТСЦЭДШереметьевоэкспресс-груз
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    17.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%
    16.07.2026 Глобал Портс сократил контейнерооборот
    16.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях
    15.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    17.07.2026 Задержания в Центральной акцизной таможне
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •