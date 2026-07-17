Задержания в Центральной акцизной таможне

Подразделением по противодействию коррупции Центрального таможенного управления при силовой поддержке таможенного СОБРа выявлена и пресечена противоправная деятельность преступной группы, в которую входили должностные лица одного из таможенных постов Центральной акцизной таможни, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

Установлено, что должностные лица за вознаграждение действовали в интересах недобросовестного участника ВЭД, который реализовывал схемы уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов.

Задокументированы многочисленные факты получения взяток. Ущерб бюджету Российской Федерации от противоправной деятельности по предварительным расчетам составил более 3 млн рублей.

У участников преступной группы изъяты значительные суммы наличных денежных средств, банковские карты, ноутбуки, мобильные телефоны, документы и сведения.

Возбуждено 4 уголовных дела, в то числе по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

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