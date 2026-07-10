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Электронное декларирование коррупции не помеха
10.07.2026

Электронное декларирование коррупции не помеха

    • Федеральная таможенная служба сообщила о проведении масштабной операции по противодействию коррупции, в результате которой пресечена незаконная деятельность руководства одного из Центров электронного декларирования.

    Сотрудники Управления по противодействию коррупции совместно с коллегами из Южного таможенного управления пресекли незаконную деятельность заместителя начальника одного из ЦЭДов.

    Электронное декларирование коррупции не помехаПо информации ФТС, должностное лицо за вознаграждение действовало в интересах недобросовестных участников ВЭД. Злоупотребляя служебным положением, сотрудник обеспечивал им приоритетное декларирование товаров с умышленным занижением таможенной стоимости без применения надлежащих мер таможенного контроля.

    Задокументированы многочисленные факты получения должностным лицом взяток в виде денежных средств и имущества.

    По предварительным оценкам, ущерб бюджету Российской Федерации от противоправной деятельности составил более 2 млн рублей.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий в нескольких регионах у фигурантов изъяты крупные суммы наличных денежных средств, банковские карты, документы и сведения, изобличающие участников преступной группы.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

    Замначальника какого именно ЦЭДа погорел на взятке, в ФТС не раскрывают, но в ЮТУ весь объем электронного декларирования сосредоточен на двух постах (ЦЭДах) – Новороссийском в составе Новороссийской таможни и Южном (бывший Ростовский) в составе Южной таможни.

    Фото (скриншот): ФТС


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