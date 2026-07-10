Электронное декларирование коррупции не помеха

Федеральная таможенная служба сообщила о проведении масштабной операции по противодействию коррупции, в результате которой пресечена незаконная деятельность руководства одного из Центров электронного декларирования.

Сотрудники Управления по противодействию коррупции совместно с коллегами из Южного таможенного управления пресекли незаконную деятельность заместителя начальника одного из ЦЭДов.

По информации ФТС, должностное лицо за вознаграждение действовало в интересах недобросовестных участников ВЭД. Злоупотребляя служебным положением, сотрудник обеспечивал им приоритетное декларирование товаров с умышленным занижением таможенной стоимости без применения надлежащих мер таможенного контроля.

Задокументированы многочисленные факты получения должностным лицом взяток в виде денежных средств и имущества.

По предварительным оценкам, ущерб бюджету Российской Федерации от противоправной деятельности составил более 2 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в нескольких регионах у фигурантов изъяты крупные суммы наличных денежных средств, банковские карты, документы и сведения, изобличающие участников преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Замначальника какого именно ЦЭДа погорел на взятке, в ФТС не раскрывают, но в ЮТУ весь объем электронного декларирования сосредоточен на двух постах (ЦЭДах) – Новороссийском в составе Новороссийской таможни и Южном (бывший Ростовский) в составе Южной таможни.

Фото (скриншот): ФТС