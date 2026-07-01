Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначен начальник ДВТУ
01.07.2026

Назначен начальник ДВТУ

    • Исполняющий обязанности начальника ДВТУ Валерий Гуков с 1 июля 2026 года назначен начальником этого управления, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

    В.Гуков поступил на службу в таможенные органы в 1999 году, начинал в должности инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни.

    В разные периоды занимал должности первого заместителя начальника Томской таможни (2008-2009 гг.), начальника Томской таможни (2009-2013 гг.), начальника Новосибирской таможни (2013-2020 гг.), начальника Карельской таможни (2020-2022 гг.), начальника Центральной энергетической таможни (2022-2024 гг.).

    В 2024 году был назначен на должность первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.06.2026
    О переподчинение центров электронного декларирования
    Переподчинение затронет ЦЭДы Московской, Владивостокской и Новороссийской таможен.
    ПереподчинениеФТСЦентр электронного декларирования
    0
    20.04.2026
    ФТС открывает таможенные классы в Люберцах
    В Люберцах на базе Российской таможенной академии подписали соглашение о создании профильных таможенных классов.
    ОбразованиеТаможняФТС
    0
    11.06.2026
    Избран президент Международной ассоциации капитанов портов
    Им стал капитан порта Белфаст.
    Международная ассоциация капитанов портовНазначения
    0
    30.04.2026
    Назначение в Брянской таможне
    И в Смоленской
    Брянская таможняНазначенияСмоленская таможняФТС
    0
    01.06.2026
    Кадровые изменения в РЖД
    «Российские железные дороги» сообщили о кадровых изменениях в компании.
    НазначенияОтставкиРЖДТоп-менеджмент
    0
    21.01.2026
    Назначен директор Мурманского транспортного филиала «Норникеля»
    Директором Мурманского транспортного филиала Нортльского никеля» назначен Вадим Лактионов.
    НазначенияНорильский никельТоп-менеджмент
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    01.07.2026 Потери контейнеров в 2025 году
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    30.06.2026 Экспорт по жд в направлении Казахстана, 5 месяцев 2026
    30.06.2026 В Янино будут маркировать импорт по системе «Честный знак»
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    01.07.2026 Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    30.06.2026 На несколько дней будет закрыт для пропуска МАПП Ташанта
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •