Назначен начальник ДВТУ

Исполняющий обязанности начальника ДВТУ Валерий Гуков с 1 июля 2026 года назначен начальником этого управления, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале.

В.Гуков поступил на службу в таможенные органы в 1999 году, начинал в должности инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни.

В разные периоды занимал должности первого заместителя начальника Томской таможни (2008-2009 гг.), начальника Томской таможни (2009-2013 гг.), начальника Новосибирской таможни (2013-2020 гг.), начальника Карельской таможни (2020-2022 гг.), начальника Центральной энергетической таможни (2022-2024 гг.).

В 2024 году был назначен на должность первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления.

Фото: ФТС