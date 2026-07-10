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Назначения в ФТС
10.07.2026

Назначения в ФТС

    • Назначения в ФТСС 10 июля 2026 года начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Андрей Орехов переведен на должность начальника Главного управления информационных технологий, сообщила ФТС в своем макс-канале.

    А.Орехов поступил на службу в таможенные органы в 1994 году. Свой карьерный путь он начал с должности инспектора в отделе технических средств таможенного контроля Себежской таможни. Занимал посты начальника информационно-технической службы (ИТС) в Себежской и Пулковской таможнях, а также в Северо-Западном таможенном управлении.

    С 2021 года работал в должности заместителя начальника управления – начальника ИТС СЗТУ, с июня 2025 года возглавлял Центральное информационно-техническое таможенное управление.

    Назначения в ФТССергей Гробов с 10 июля назначен начальником Бурятской таможни.

    С.Гробов поступил на службу в феврале 2009 года. Свой карьерный путь он начинал с должности главного государственного таможенного инспектора отдела применения системы управления рисками Читинской таможни. С 20 февраля 2025 года являлся начальником этой таможни.

    Назначения в ФТСИсполняющий обязанности начальника Владивостокской таможни Андрей Высогорец с 10 июля назначен ее начальником.

    А.Высогорец работает в таможенных органах с сентября 1993 года. Службу начал с должности инспектора отдела таможенной охраны Сыктывкарской таможни Северо-Западного таможенного управления. Руководил Эжвинским и Сыктывкарским таможенными постами, а также МАПП Торфяновка Выборгской таможни.

    С 2023 года был первым заместителем начальника Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления, а с июля прошлого года исполнял обязанности начальника Владивостокской таможни.

    Фото: википедия


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